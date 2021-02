CAMEROUN :: Jean Michel Nintcheu " Rien ne saurait expliquer encore moins justifier la barbarie de Ndu" :: CAMEROON

Il est inadmissible qu'un civil à mains nues soit torturé de la sorte alors qu'il a été déjà maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. Les images sont terrifiantes et insoutenables. On patauge en pleine barbarie. Le droit camerounais et le droit international ne le permettent pas.

L'armée se doit d'intégrer en permanence dans son comportement opérationnel des attitudes dictées par des canons bien établis et du reste connus et ratifiés par l'État du Cameroun.

Le silence jusqu'ici assourdissant du haut commandement militaire et politique logé à Yaoundé est insupportable.

Fort heureusement le sous-préfet de Ndu, dans un sursaut républicain qu'il convient a juste titred'apprécier, a pu sortir de l'habituel déni pour réclamer des sanctions à l'encontre des auteurs de cet acte primitif et odieux.

Des enquêtes en vue de l'identification des auteurs de cette déshumanisation doivent être ouvertes et les résultats rendus publics. Ces nazis tropicaux d'un genre nouveau doivent être sévèrement punis conformément à la loi. La sanction la plus lourde est fortement requise afin que cette barbarie ne se reproduise plus du côté de nos forces de défense et de sécurité qui sont sensés assurer leur mission régalienne de protection et non d'humiliation et de déshumanisation des civils.

Hon. Jean Michel NINTCHEU

Député