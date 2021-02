CAMEROUN :: Kribi : Des menus sweet love au rendez-vous :: CAMEROON

Petits bouquets de roses. Déclamations. Baisers de cinéma. L’amour, rien que l’amour ce dimanche 14 février, jour de la Saint Valentin. Dans la ville de Kribi, les « anges de Venus » s’apprêtent à une célébration idyllique de ce jour où tout n’est qu’ordre et beauté ; luxe, calme et volupté. La particularité de la cité balnéaire du Sud ce sont ses plages, parsemés de coins tranquilles et déserts propices pour un instant à deux. Mais surtout ses restaurants de luxe, qui prévoient pour la circonstance 12h de sensualité et de romantisme dans l’empyrée.

Les plats sont exquis, aux senteurs d’amours, agrémentés de musique douce et sensuelle. Au restaurant des Arts, face école adventiste de Kribi, les lieux seront illuminés aux couleurs édéniques. Le cuisinier de ce cadre féérique, maitre Fabien, propose plusieurs menus dont le plus attractif vient du paradis des muses.

En entrée, la salade love story ; le plat de résistance sweet love où on déguste du poulet ravi de faire ta connaissance. Et le dessert fierté d’amour. Le tout arrosé d’une boisson sabrée au champagne sur fond de musique suave produite par un orchestre affrété en l’occurrence. « Tout ce service vous coûte particulièrement moins cher ; un prix global sur deux », fait savoir maitre Fabien.