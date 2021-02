CAMEROUN :: Les députés juniors en croisade contre le Coronavirus :: CAMEROON

Ils ont marqué un arrêt dans la ville de Nkongsamba ce mardi 09 février pour sensibiliser leurs congénères des écoles primaires du département du Moungo contre le covid 19.

Le Coronavirus connait une certaines résurgence depuis quelques temps. Le Cameroun de concert avec tous les pays du monde se doit de garder le cap face à cette pandémie qui continue à faire des ravages à travers le monde. Pour porter le message de la lutte contre cette pandémie auprès des tout-petits des écoles primaires, des députés juniors avec l'appui du ministère de la communication et de l'UNICEF ont choisi de procéder à une sensibilisation de proximité du côté de Nkonsamba dans le département du Moungo.

A travers des exposés participatifs ils ont partagé avec leurs jeunes camarades des écoles primaires d'application de Nkonsamba et ceux de l'école publique principale de Nkonsamba les règles à suivre pour barrer la voix à ce virus. Il était question à travers des jeux de questions-reponses de citer les mesures barrières telles que le port du masque , le respect de la distanciation physique et le lavage des mains.

Un moment d'échange plutôt plaisant pour les jeunes élèves dont les plus brillants ont reçu des présents des honorables mais aussi pour les responsables d'établissement qui n'ont pas manqué de féliciter l'initiative.'' je tiens à remercier le gouvernement camerounais et aussi l'organisme UNICEF qui ont permis que pour la première fois des députés junior arrivent dans notre établissement pour distribuer des t-shirts mais surtout des cache-nez. Ce sont des initiatives à féliciter afin que celles-ci se repetent'' a déclaré pierre aimé Mbougueng le directeur de l'école publique d'application de Nkonsamba visiblement ému.

Il faut dire que cette initiative louable des députés juniors qui a reçu l'onction du ministère de la communication et de l'UNICEF ne s'arrêtera pas de si bon chemin. Elle continuera dans d'autres contrées du pays afin de toucher le plus d'enfants et les sensibiliser contre le Coronavirus afin que les tout-petits ne baissent pas les bras dans le combat contre le Coronavirus.