CAMEROUN :: Un second testament pour Victor Fotso :: CAMEROON

Sa fille, Christelle Nadia Fotso, a porté plainte en France, dans l’espoir que la lumière soit faite sur les derniers jours du défunt industriel, qu’elle dit avoir été manipulé pendant qu’il séjournait à l’American Hospital de Paris.

Selon une source interne à la famille Fotso, le défunt industriel a laissé un testament différent de celui lu lors de ses obsèques. Celui qui circule actuellement est une expédition du 30 septembre 2020, des soins de Me Janvier Yegle, liquidateur à la deuxième charge de notaire Etude de Maitre Gueguang, à Bafoussam. Les dernières volontés exprimées par Victor Fotso, le 9 décembre 2014, désignent comme administrateur principal des biens Mme Toukam Fotso Laure Verline. Pour conduire à bien cette délicate tâche, elle sera entourée de quatre administrateurs dont l’un, Mathieu Axel Fenkam Fotso, coadministrateur encore mineur à l’époque, apparaît plus loin comme son successeur, « représentant dans le cadre des activités traditionnelles au sein du village », selon son expression.

Si Mme Toukam Fotso reste administrateur principal des biens comme déclamé dans un autre testament lors de ses obsèques, une partie de l’attelage a changé. C’est en effet Damien Ngappe Fotso, qui réside au Canada, qui avait été présenté comme le nouveau chef de famille. Difficile pour l’instant de savoir lequel dit vrai. « Victor Fotso était connu, de son vivant, pour sa rectitude morale, sa méticulosité et son sens de l’organisation. Comment expliquer qu’il ait pu laisser deux testaments, datant de la même année (2014) de surcroît ? D'autres testaments feront surface. A la fin de sa vie, Fotso Victor était sous emprise et un petit groupe avait pris le contrôle », dénonce l’avocate Christelle Nadia Fotso, la fille iconoclaste du défunt patriarche de Bandjoun, qui avait boycotté les obsèques et déclaré n’être pas intéressée par l’héritage. Dans la guerre contre ceux qu’elle accuse d’« abus de faiblesse » à l’égard de son père, elle demande à la justice française d’ouvrir une enquête sur les circonstances de la mort de l’homme d’affaires, le 19 mars 2020, à l’hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine.

« La succession est une distraction abracadabrantesque qui montre qu'on ne se pose pas la seule vraie question : qu'est-ce qui est arrivé à mon père ? Je dirais à vos lecteurs de faire l'effort d'écouter ce que je dis, de lire ce que j'écris et de se demander “et si Christelle Nadia Fotso avait raison ?" Je me suis mise hors-jeu de ce sketch parce qu’il me semble ignoble de passer si vite, trop vite à autre chose alors qu'il y a des délits, des crimes et qu'on a abusé jusqu'à la lie d'un vieil africain en France pour le larguer à l'hôpital américain une fois l'extorsion terminée », réagit-elle à une sollicitation d’un confrère du Messager la semaine dernière.

« Abus de faiblesse »

Celle qui dit s’être émancipée des « camerouniaiseries » et des « bandjouniaiseries » veut savoir comment et en compagnie de qui son père a passé aussi bien les ultimes minutes de sa vie que les premières heures après avoir rendu l’âme dans le célèbre établissement hospitalier. La « lettre de liaison à la sortie », une sorte de résumé de tous les actes thérapeutiques posés sur le patient, produite par American Hospital of Paris indique que le patient est décédé le 19 mars 2020, « dans les suites d’un arrêt cardio-respiratoire au cours d’une dialyse ». Mais l’inquiétude de l’avocate se fonde sur la réponse à la sommation interpellative de Line Chantal Megho Fotso épouse Fotso, par la Direction Juridique et Compliance de l’hôpital, en date du 2 juin 2020.

« A titre liminaire, nous vous rappelons que les normes juridiques actuellement en vigueur, ne permettent pas à l’hôpital Américain, qui ne dispose pas de chambre mortuaire, de conserver le corps d’un patient décédé », souligne Valérie Richard. Qui précise: « puisqu’il n’a pas été possible au Directeur de l’hôpital de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès d’un patient Monsieur Victor Fotso l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-76 du Cgt, le corps de Monsieur Victor Fotso, a été transféré au funérarium de Menilmontant, le 20 mars 2020 ». Il apparait clairement que Victor Fotso est mort abandonné et que personne ne s’est occupé de sa dépouille pendant au moins 10h.

« Mon action n'est pas celle d'une des filles de Victor Fotso. Elle est celle d'une avocate qui sait qu'on judiciarise ce genre de choses pour faire éclater la vérité ! C’est une démarche juridique pas sentimentale car ce n’est pas une affaire de famille puisque l’illégalité des actes commis met la fin de Fotso Victor sur la sphère publique », analyse la demanderesse.

Obsèques polémiques

Un pied de nez à la volonté de Victor Fotso. « Je souhaite que tout différend qui pourrait naître entre les membres de la famille ne soit pas porté devant les tribunaux mais qu’il soit réglé en famille. Je vous exhorte à éviter les querelles et les disputes », conseillait-il, de son vivant. A peine mort, les juges sont entrés en jeu. C’est la veille du départ que le tribunal de Nanterre a décidé de confier le corps à ses filles, pour inhumation au Cameroun. Le voyage ne fut pas un fleuve tranquille, pour une famille très divisée. « Au regard des circonstances de son décès, des mouvements sur ses comptes personnels et ceux des sociétés familiales quelques jours avant et après son décès », 18 épouses du défunt et des enfants ont donné mandat à John Fotso, un fils du défunt, pour porter plainte avec constitution de partie civile auprès du Procureur de la République près ce Tribunal pour « mort suspecte ».

Le tribunal n’a pas donné suite à la demande d’autopsie souhaitée, tout comme il n’a pas reconnu à John Fotso, des qualités en droit français pour assurer les dernières volontés du patriarche. S’« iI n’y a pas d’urgence à ce que le corps de Monsieur Victor Fotso soit rapatrié au Cameroun, il n’existe pas davantage de raisons qu’il demeure en France », avait tranché la juge française au bénéfice de Lucie, Laure et Clarisse Fotso.

Arguant des difficultés de mobilité par temps de « confinement », la frange dissidente a boycotté les obsèques. En plus de la campagne d’information qu’elle a menée, Roger Fotso a fait une sortie contre la tenue de ces obsèques. « Avec le soutien de tous, nous gagnerons d'une manière décisive et convaincante. Les livres d'histoire se rappelleront qui étaient les voleurs d'obsèques, les imposteurs, les minables », conclut celui qui se félicite d’avoir « l'unique privilège et l'immense honneur, d'être incontestablement le premier Fils de Fotso Victor ».