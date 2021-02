CAMEROUNAIS, ON SE MOQUE DE VOUS :: CAMEROON

A ceux qui font semblant d’être surpris par le maraboutisme à outrance au sein de l’équipe nationale du Cameroun, eh bien, qu’ils sachent que c’est une pratique institutionnalisée et une belle manière de gruger impunément leurs impôts.

Dans la préparation du budget de chaque compétition internationale des Lions indomptables, il y a une rubrique tendrement intitulée « soutien psychologique ». Il s’agit en réalité d’une façon pudique de parler de recrutement des marabouts ou de ceux qu’on présente comme tels. On peut alors y affecter des sommes folles ; la mercuriale n’ayant pas encore déterminée à combien on peut facturer les prestations d’un féticheur.

Ainsi il est loisible pour le ministre et ses comparses de ramasser des oncles au village que l’ont fait passer pour de redoutables lanceurs de cauris et ainsi truander proprement l’État. En toute impunité.

Beaucoup se demandent comment des gens bardés de diplômes et parfois brillants peuvent, contre tout bon sens, accorder du crédit à pareille bouffonnerie et plus grave s’y associer en se livrant en pleine nuit à une danse ridicule de sorciers avec des joueurs au moment où ils ont besoin de sommeil et de concentration ? L’argent mon cher Watson. Le fric.

Et au nom de je ne sais quel patriotisme imbécile on ne doit pas en parler.

Moi j’en ai parlé il y a 10 ans et rien n’a changé. Preuve que les intérêts égoïstes sont plus forts que l’honneur du Cameroun.