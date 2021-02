CAMEROUN :: Abdoulaye Harissou sur Diaf-Tv: Amadou Ali est un produit formaté issu de l’ administraton coloniale :: CAMEROON

Dans cette deuxième partie de l’interview avec Abdoulaye Harissou, ancien notaire,et ami de Marafa Hamidou Yaya, il pose le problème du foncier au Cameroun. Il developpe sa solution pour ce problème.

Il avoue sa tristesse de savoir son ami d’enfance, encore détenu en prison, alors qu’il est malade et a failli mourir d’une thrombose pendant que son coaccusé, Yves Michel Fotso a été autorisé à aller se soigner à l’ étranger. Il salue le courage du magistrat Gilbert Schlick q qui a défié le pouvoir, en jugeant sans influence politique, nombreuses affaires dans le cadre de l ‘ opération épervier. Une attitude courageuse et digne qui lui vaut le courroux des décideurs politiques qui ont bloqué sa carrière de magistrat depuis des années. Il nous donne son avis sur la personne du Président Paul Biya et enfin, sur le Président Cava Yegue Djibril.

Prenez-en connaissance en détail, en visionnant cette vidéo riche d’enseignements

La première partie de cet entretien sur ce lien