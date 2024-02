Côte D'ivoire :: Can 2024 : La Caf Devoile Son Equipe Type Sans Aucun Camerounais :: Cote D'ivoire

À la fin d’une compétition internationale, la CAF dévoile les héros dont le talent a illuminé l’ensemble de l’événement. Parmi eux, émergent onze joueurs exceptionnels, unanimement reconnus par les experts et les techniciens du football. Pour nous, Camerounais, ce qui résonne le plus, c’est la grande déception de ne voir aucun compatriote se démarquer. Même Zambo Anguissa, qui a brillé au milieu de terrain lors de quatre matchs, n’a pas été distingué. Il est évident que si l’on devait évaluer l’aspect coaching, notre entraîneur se trouverait en mauvaise posture.

L’équipe camerounaise a livré une prestation décevante, tandis que des nations comme le Mali, la Gambie, le Cap Vert et la Guinée ont montré une volonté et un style de jeu remarquables. Cependant, il serait injuste de contester le choix des joueurs sélectionnés. La vérité est là, désormais toutes les équipes ont prouvé leur détermination à se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Nous sommes maintenant conscients qu’il n’y a plus de petites équipes en Afrique. Chaque nation qualifiée s’affirme et mérite d’être respectée en tant que telle.

Dans cette équipe type de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire, sacrée championne pour la troisième fois de son histoire, brille avec trois représentants : Konan, Seri et Kessié. Les finalistes malheureux, le Nigeria, comptent également trois ambassadeurs dans cette équipe de rêve, dont leur capitaine buteur Troost-Ekong, Aina et Lookman. Deux Congolais et deux Sud-Africains, demi-finalistes, enrichissent également cette sélection prestigieuse.

Mention spéciale à Mbemba, le défenseur de l’OM. Le meilleur buteur de la compétition, Nsue, honore la Guinée équatoriale en se plaçant en attaque aux côtés de Wissa et Lookman. Voici donc l’équipe de type de la CAN 2023: Williams (Afrique du Sud) – Aina (Nigeria), Troost-Ekong (Nigeria), Mbemba (RD Congo), Konan (Côte d’Ivoire) – Mokoena (Afrique du Sud), Seri (Côte d’Ivoire), Kessié (Côte d’Ivoire) – Wissa (RD Congo), Nsue (Guinée équatoriale), Lookman (Nigeria). L’équipe type de la CAN 2023 incarne la diversité et le talent du continent africain. Il est désormais impératif de revoir notre encadrement si nous ne voulons pas rester à la traîne. L’histoire nous enseigne que la force des circonstances saura remédier à cette situation.