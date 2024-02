Cameroun :: Mitwa Ng’ambi Meilleure Directrice Générale Du Groupe Mtn Pour L’année 2023 :: Cameroon

L’actuelle Directrice générale de MTN Cameroon a reçu cette distinction honorifique le 7 février 2024, lors d'une soirée de gala organisée par le Groupe MTN à Johannesburg, en Afrique du Sud. L’annonce a été faite à Douala le 8 Février dernier.

Dans le cadre de cette compétition instaurée dans le groupe pour susciter l’émulation et la quête de performance, La Directrice Générale de MTN Cameroon s’est distinguée parmi les 19 autres Directeurs Généraux des filiales du Groupe MTN en Afrique et au Moyen-Orient.



De fait, La distinction reçue par la Directrice générale de MTN Cameroon était la cerise sur le gâteau de ce gala des autres prix glanées par l’entreprise de communication électronique, filiale du Cameroun. En effet l’entreprise a également surclassé les autres filiales du Groupe MTN dans d’autres domaines. Notamment avec le Premier prix dans la catégorie "Customer Expérience". Une distinction qui reconnaît la qualité de l'expérience client offerte par MTN Cameroon afin de toujours satisfaire ses clients. Le Premier dans la catégorie "People & Culture". Un prix qui souligne l'engagement de MTN Cameroon, à cultiver une culture d'entreprise inclusive et gratifiante, à promouvoir le développement des talents et l'épanouissement des employés. Ainsi que la Deuxième place dans les catégories ESG et Conformité. Outre les récompenses obtenues lors du gala, l'entreprise s'est également distinguée plus tôt dans la semaine en remportant quatre prix Y'ello Care pour ses projets communautaires les plus impactant au sein du groupe MTN.

Ces récompenses prestigieuses saluent l'engagement indéfectible de l'entreprise à toujours apporter plus de valeur à toutes ses parties-prenantes. Et également, de poursuivre sa mission de connecter et d'autonomiser ls populations grâce à des solutions numériques inclusives pour le progrès du Cameroun. Ces prix soulignent le travail accompli par l’entreprise pour contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable au Cameroun grâce à des initiatives impactantes et confirment l’engagement indéfectible en faveur du respect de l’éthique et la légalité, conformément aux politiques du Groupe MTN et aux lois nationales.

Mitwa Ng’ambi dédie d’ailleurs cette distinction à tous les employés de MTN Cameroun. Pour la directrice générale, « Il n'y a pas de leader sans équipe. Il n'y a pas de Directrice Générale sans vous. Je vous suis infiniment reconnaissante pour votre soutien et pour le travail remarquable que vous accomplissez »