CAMEROUN :: Les félicitations de la COMICODI au Centre des formalités de création d’entreprises de Yaoundé :: CAMEROON

A Monsieur le Ministre des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat

Monsieur le Ministre,

Nous nous empressons de vous présenter nos compliments citoyens, et de saisir cette occasion, pour vous exprimer très profondément, nos félicitations après une visite au centre des formalités de création d’entreprises de Yaoundé. (CFCE).

En effet témoin de la qualité de l’accueil, de la moralité, de la disponibilité et de la manière de servir des agents de l’Etat qui animent cette structure cruciale et stratégique, nous avons estimé indispensable de vous le faire savoir. Ce que nous avons vu là-bas, nous honore et honore notre pays. Puisse cet exemple se généraliser et les agents être salués de façon unanime.

Personne n’ignore en effet, que l’une des récriminations des investisseurs, repose sur les délais de création d’une entreprise chez nous. Voici donc un motif de fierté, de réelle satisfaction et de mobilisation, qui devrait atténuer les reproches de nos compatriotes de la diaspora qui désirent investir au pays. Tous les usagers à qui nous avons pu parler, reconnaissent qu’en moins de 48heures, leurs dossiers étaient prêts, visés, signés et actés pour travailler.

Nous saluons, louons et consignons ce qui à nos yeux, est un modèle à la fois de patriotisme et de probité morale extraordinaire, et qui mérite des applaudissements rassurants pour tous, au moment où la critique semble être la norme, et que l’amplification de la corruption masque certaines réussites de gouvernance. C’est aussi la preuve qu’en dépit de toutes les critiques, il y a des Camerounais qui font correctement leur travail, avec conscience, abnégation, engagement et détermination.

Cependant, nous pensons que cette structure mérite plus de publicité, et par ailleurs, elle devrait bénéficier d’une logistique et de bureaux plus grands et plus confortables.

Hautes considérations./.

SHANDA TONME

Copie : PM ; SG/PR