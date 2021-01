CAMEROUN :: Soutien total de United4Cameroon à Sa Majesté le roi Fo’o Sokoudjou

En ce moment solennel où des millions de patriotes camerounais éprouvent à l’unisson leur indignation et leur douleur de voir le régime en place au Cameroun intimider, museler et bafouiller avec mépris les droits fondamentaux de Sa Majesté le roi Fo’o Sokoudjou, il nous échoit, nous membres de United4Cameroon (United for Cameroon), l’insigne honneur d’exprimer notre soutien total à Sa Majesté, le patriarche des patriotes camerounais, le roi du royaume de Bamendjou.

Sa Majesté Sokoujou s’est sacrifié durant toute son existence pour la liberté de ses concitoyens et pour l’éclosion d’une conscience nationale du peuple camerounais. Fo’o Sokoudjou est pour la jeune génération des Camerounais un exemple, un modèle de serviteur et de guide du peuple camerounais debout, dans sa marche glorieuse vers sa souveraineté inéluctable.

C’est fort de l’exemple de la détermination, de la conviction, du courage et de l’engagement du patriarche des patriotes Sokoudjou que la jeunesse de notre nation maintient toujours vivante et ardente la flamme inéteignable de notre patriotisme, de notre dignité et de notre conviction de la victoire certaine à l’horizon, contre la vassalité ambiante au pays de nos aïeux.

United4Cameroon ne trahira jamais les idéaux du patriotisme de Fo’o Sokoudjou. Nous sommes admiratifs de Sa Majesté et ferons nôtre son amour inébranlable pour les filles et fils de tous les hameaux et de toutes les bourgades de notre beau pays, indépendamment de leurs origines respectives.

Ce soutien de United4Cameroon aux idéaux que nous enseigne le patriarche des patriotes camerounais, Fo’o Sokoudjou, se matérialisera dans tous nos efforts de sensibilisation, mobilisation et d’encadrement du peuple camerounais dans sa

démarche pacifique vers l’établissement d’un État de droit au berceau de nos ancêtres.

Que le Dieu de nos ancêtres protège notre patriarche, Sa Majesté le roi du royaume de Bamendjou.

Vive Sa Majesté Fo’o Sokoudjou,

Vive le Cameroun,

L’équipe United4Cameroon

26 janvier 2021