CAMEROUN :: Le groupe Bolloré réhabilite des salles de classe à Mouanko :: CAMEROON

Bolloré Transport & Logistics et ses filiales au Cameroun (CAMRAIL, SEPBC, BTL), représentés par Mohamed Abdoulaye Diop, le Directeur Régional Golfe de Guinée, ont procédé à la rétrocession d’un bloc de trois salles de classes réhabilitées et à la remise des tables bancs et du matériel didactique aux élèves de l’école publique de Mouanko Centre (Une Commune côtière du département de la Sanaga Maritime dans la région du Littoral). Les travaux de rénovation réalisés vont ainsi permettre à une centaine d’enfants d’étudier désormais dans un cadre sécurisé et confortable.

Mme Claudine Gisèle Nguiladjoe, Inspecteur d’arrondissement de l’éducation de base de Mouanko, salue l’initiative de Bolloré Transport & Logistics : «Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance à l’endroit du Groupe Bolloré parce que nous avons vu les images anciennes de ce bâtiment qui était dans un état de délabrement avancé et qui représentait un danger permanent pour nos élèves. Nous espérons que ce geste de cœur s’étendra dans les autres écoles de l’arrondissement de Mouanko».

Pierre Honoré Ebwea, Maire de la Commune de Mouanko, exprime sa satisfaction pour les travaux réalisés: «Je voudrais vous prier d’être les témoins de l’histoire de ce jour, car les locaux qui nous abritent ont été entièrement rénovés par le Groupe Bolloré, qui par magnanimité, a répondu favorablement à notre demande. En lieu et place des containers pour faire des cantines scolaires, ce groupe a réhabilité trois belles salles de classe en plus de la dotation entables bancs. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci d’avoir choisi l’Education de base. Par cet acte, vous assurez l’éducation et la formation de nos enfants, gage de l’avenir de notre pays.»

Pour Mohamed Abdoulaye Diop, le Directeur Régional Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics:«Cette action s’inscrit en droite ligne dans la politique RSE du groupe Bolloré. Je remercie M. le Maire, et mes coéquipiers qui ont permis cette jonction avec la mairie de Mouanko, pour rendre réalisable ce beau projet. Lequel s’inscrit dans la vision de notre Président Cyrille Bolloré, qui nous a instruit de massifier les actions de développement sociales en faveur de la jeunesse et des couches les

plus vulnérables. J’exhorte nos chers enfants à persévérer dans le chemin de l’excellence. Ils ontun outil aujourd’hui qui va leur permettre d’atteindre cet objectif».

À propos de BolloréTransport & Logistics Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. www.bollore-transport-logistics.com