CAMEROUN :: La COMICODI exige une enquête sur la situation prévalente à l'hôpital de district de Bafia :: CAMEROON

Monsieur le Ministre de la santé publique,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments citoyens, et vous renouvèle ses encouragements.

La Commission s’autorise de vous féliciter, pour votre prompte réaction, face à la situation proche d’un sabotage insoutenable, en cours à l’hôpital de district de Bafia, et dont la communauté nationale et même internationale, prends connaissance à travers deux correspondances internes particulièrement choquantes, au regard des malfaisances, des défaillances et des manquements déontologiques graves qui en constituent la substance.

Il va sans dire, qu’au-delà des formalismes traditionnels, une enquête effectivement impartiale et des mesures disciplinaires d’une exemplarité exceptionnelle s’imposent.

Nous regrettons de devoir éveiller votre attention, sur le fait que les institutions de notre système de santé, sont dorénavant classées parmi les structures qui frustrent durement le citoyen. Et puis, la situation dépeinte à Bafia, traduit une autre pandémie, celle de l’utilisation volontairement malveillante des personnels, de leur frustration permanente ainsi que de la transformation des moindres responsabilités en champ de manioc familial. Il y a manifestement dans ce cas, tout cela, en plus de la mise en danger permanente et consciente de la vie des gens, et un abus outrancier de pouvoirs qui laisse comprendre que certains de nos compatriotes se fichent éperdument de leur hiérarchie au sommet, puisqu’ils peuvent positionner un chirurgien même dans leur cuisine, et un dentiste dans leur garage sans redouter des sanctions.

Agissez pour montrer le chemin, et vous aurez rendu service au pays, vous aurez réparer la perte de confiance entre le citoyen et l’administration publique dans tous les sens du terme.

Dans l’attente, notre fraternelle et citoyenne considération./.

SHANDA TONME