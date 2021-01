CAMEROUN :: Douala : Un ingénieur du génie civil empoisonné par sa femme et son fils ? :: CAMEROON

Douala. Capitale économique du Cameroun. Afrique centrale.

Un ingénieur du génie civil passe de vie à trépas. Il était âgé de 44 ans seulement. Il s'appelait André Marcel Ntonè. Il n'est plus de ce monde des vivants.. Il est mort à Douala des suites d’un empoisonnement. Confiant, le jeune ingénieur en génie civil, a mangé un soir en famille, un plat de riz, servi par son épouse. L'homme vivait au quartier PK 8 avec sa femme et ses enfants. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour que André Marcel Ntonè soit pris d'une vive, violente et cruelle douleur au ventre. Il est conduit à l'hôpital où il.meurt juste après.

La mort brusque et soudaine de l'ingénieur est suspecte. La gendarmerie s'y mêle et cuisine l'entourage immédiat d'André, en commençant par son épouse, puis ses enfants. Pendant l'enquête, l’épouse du défunt, contre toute attente, désigne son propre fils, le deuxième enfant du couple, comme celui ayant empoisonné son propre père. Le garçon âgé de 17 ans est surpris par la dénonciation de sa mère. Ce dernier passe aux aveux complets devant les gendarmes, mais précise qu'il a empoisonné son père avec la complicité de sa mère. Les gendarmes tiennent le bon bout. L'enquête a été d'une facilité déconcertante pour eux, pour une chose aussi gravissime que la mort d'un homme. Ils ne s'attendaient pas à aussi facile. Selon un proche de la famille, les deux empoisonneurs présumés disent avoir tué l'ingénieur, pour se venger d'une demande financière importante qu'il n'aurait pas honoré à leur endroit, pendant les fêtes de fin d'année 2020.

Issu d'une relation inter communautaire, André Marcel Ntonè Njiawouo de tout son nom, était de l'ethnie Douala. Il était originaire du département du Wouri. Sa maman, une fille du département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun.

Son corps a été déposé au funérarium de l’hôpital militaire de Douala, et les résultats des enquêtes, notamment l'examen médico légal et l'autopsie, sont vivement attendus, avant l'inculpation de son épouse et de son fils qui, sont encore présumés innocents.