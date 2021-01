BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 A S.E. EKOUMOU MAGNUS-ANDRE AMBASSADEUR DU CAMEROUN EN FRANCE

L’UNION DES CAMEROUNAIS DE L’ETRANGER et LES CHEFS DE COMMUNAUTES présentent leur vœux à l’ambassadeur EKOUMOU Magnus-André

Vendredi 22 Janvier 2021

Conduit par son Président KOUATCHOU PIERRE ERIC GOLF, l’UNION DES CAMEROUNAIS DE L'ÉTRANGER a fait le déplacement dans la capitale française pour présenter ses vœux de nouvel an, à l’Ambassadeur du Cameroun en France, SEM EKOUMOU Magnus-André. C’était le vendredi 22 janvier dernier, à l’Ambassade du Cameroun en France.

Cette forte délégation de 50 membres constitué des présidents d’associations , des élu(e)s Français d’origine Camerounaise ( Conseillère Régionale d'Ile-de-france Élue de Paris et Hermine Rigaud, adjoint au maire de Chevilly-Larue), des chefs de communautés accompagné par LE ROI SA MAJESTÉ Camille Lomby DU CANTON YINGU, a été accueillie par l’Ambassadeur entouré de ses collaborateurs.

La cérémonie a commencé par l'hymne national. Après avoir souhaité les vœux de santé de bonheur, et de réussite à l’ambassadeur EKOUMOU Magnus-André, le personnel de l’Ambassade et à cette auguste assemblée, Président KOUATCHOU PIERRE ERIC GOLF, a ouvert son allocution en rappelant les déclarations et certaines actions déjà entreprises par SEM EKOUMOU Magnus-André en faveur de la réconciliation, l’apaisement et le rassemblement, des fils et filles du Cameroun vivant à l'hexagone.

Prenant en deuxième la parole, M. Noel Ndong ,1er Vice-président de l’UNION DES CAMEROUNAIS DE L'ÉTRANGER a présenté les activités qui ont été menées par l’UCE au Cameroun et en France et les projets de l’association pour l’année 2021.

Ensuite, M. JEAN MARIE TALLET, Expert-Comptable, Directeur Général du Cabinet d’Audit Fiduciaire FISCOFIN, Ex-Délégué du GICAM en Europe et Responsable Finances & Développement des Investissements à l’UCE a pris la parole.

Dans son exposé, il a présenté la réalité de la situation économique et les besoins des entrepreneurs camerounais de la diaspora en France et en Europe et les indicateurs de performance de ceux -ci.

Il a soumis des doléances a l’Ambassadeur sur les facilités fiscales en faveur des investisseurs issus de la diaspora.

Il a réaffirmé l’engagement de l’UNION DES CAMEROUNAIS DE L'ÉTRANGER à répondre à l’appel lancé par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, invitant les Camerounais de la diaspora à rentrer au Cameroun, en vue de participer à la construction du pays.



Le Président KOUATCHOU PIERRE ERIC GOLF a saisi l’occasion de cette cérémonie pour faire un plaidoyer sur la situation des étudiants Camerounais en France, qui se dégrade fortement que celle des autres étudiants. Il a rappelé que ceux-ci vivent une triple précarité : administrative, financière et pédagogique. Avec la crise sanitaire, le confinement et l’absence de mesures pour y faire face, la situation est devenue critique.

Dans son exposé, KOUATCHOU PIERRE ERIC GOLF a soumis à l’attention de l’Ambassadeur des proposions comme : METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE BANQUE ALIMENTAIRE SOLIDAIRE DES CAMEROUNAIS GENEREUX ENVERS LES ETUDIANTS.

- FOURNIR DES DOCUMENTS PERMETTANT AUX ETUDIANTS DE JUSTIFIER LEURS RESSOURCES DANS LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT DE LEUR TITRE DE SEJOURS.



Au nom des chefs de communautés, LE ROI SA MAJESTÉ Camille Lomby DU CANTON YINGUI a remercié l’ambassadeur EKOUMOU Magnus-André pour tout ce qu’il a déjà fait depuis son arrivée en France.

Il a insisté sur la nécessité de continuer à travailler pour promouvoir le vivre ensemble.

En réponse aux propos, l’Ambassadeur EKOUMOU Magnus-André a, au nom de ses collaborateurs et en son nom personnel, souhaité une bonne et heureuse année aux membres de l’UNION DES CAMEROUNAIS DE L'ÉTRANGER et a formé pour eux des vœux de santé, de prospérité et de succès dans toutes leurs entreprises. Il les a également félicités, pour avoir, en si peu de temps, effectué un travail remarquable dans le cadre de la cohésion et la réconciliation des Camerounais. Il les a encouragés à étendre leurs actions dans tout L’Europe et dans le Monde.

L’Ambassadeur a rappelé aux membres de l’UCE que le Cameroun était en plein chantier et que les investisseurs notamment étrangers se succèdent au Cameroun et que par conséquent conformément à l’appel lancé par le Président, les Camerounais de France devraient venir prendre part à cette œuvre de reconstruction.

Il a précisé que les opportunités d’investissement a cet égard existent quasiment dans tous les secteurs d’infrastructures routières (routes, autoroutes, ports) et ferroviaires, écoles, hôpitaux, agricultures, mines et énergie, NTIC, etc.

L’Ambassadeur a souligné la qualité de nos infrastructures sportives et le succès du déroulement de la Chan.

Il a également abordé l’amélioration dans la qualité de réception et d’accueil des usagers au Consulat.

Il a ensuite invité les camerounais qui ont établi des passeports en France à venir les récupérés ; Selon lui, plus de 5000 passeports sont en attentent des propriétaires.

Pour conclure, SEM EKOUMOU Magnus-André a remercié les membres du de l’UCE et les chefs de communautés et les a encouragés à poursuivre leurs efforts dans la voie du renforcement de l’entente, de la fraternité et de la solidarité.

Madame Roth Catherine, Secrétaire à l'éducation, culture et aux sports de l’UCE a ouvert la cérémonie de remise de cadeaux par un joli Bouquet de fleurs et la gravure de la photo de l’ambassadeur en 3D dans un cube en verre puis SA MAJESTÉ Camille Lomby et Cécile Henriette WATSOK Cofondatrice et Présidente de l'association BOVISAF Bokito Village Sans Frontière.

Cette série de cadeau s’est achevée par Maître Nji-Modeste Chouaïbou MFENJOU,

Avocat au barreau de REIMS, Écrivain, Essayiste et 3ème Vice-président de l’UCE qui a offert à SEM EKOUMOU Magnus-André, une bouteille de vin très réputée issu du cépage dominant de la Montagne de Reims emblématique des meilleurs vins de Champagne-Ardenne.