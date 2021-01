CAMEROUN :: Les clients MTN MoMo accèdent aux transferts internationaux MoneyGram :: CAMEROON

MTN Cameroon, leader du secteur des télécommunications au Cameroun a le plaisir d’annoncer qu’il est désormais possible pour ses clients de recevoir des transferts d’argent internationaux via l’opérateur MoneyGram. C’est le fruit d’un nouveau partenariat entre MoneyGram et MFS Africa, qui étend le service de transfert international entrant vers les comptes de paiement MTN MoMo sur de nouveaux corridors.

Grâce à cette initiative, des millions de personnes, à travers le monde, peuvent envoyer de l’argent directement sur le compte MTN MoMo de leurs proches au Cameroun, en toute sécurité. Tous les abonnés de MTN Cameroon ayant un compte MTN MoMo activé pourront bénéficier de ce service dont la mise en œuvre est simple et apporte une excellente expérience client.

« La matérialisation de ce partenariat fait partie de notre stratégie en Afrique, où nous avons effectué un grand saut en 2020, nous permettant d’accéder aux portefeuilles mobiles et de proposer des solutions de dépôts dans des comptes, sur des marchés importants. En tant que marque, nous sommes fiers de notre stratégie car elle facilite la vie de nos clients, leur apporte plus de valeur et nous permet à tous de continuer de prendre soin de nos proches », a déclaré John Gely, Responsable de MoneyGram Africa.

Un positionnement qui épouse la vision de MTN Cameroon et lui permet d’apporter encore plus de satisfaction de sa clientèle. « En effet, nos clients reçoivent l’argent directement sur leurs comptes de paiement MTN MoMo et peuvent en disposer sans le stress de documents à remplir ou la contrainte d’un déplacement à effectuer vers une quelconque agence. Cela nous permet également de continuer à faciliter pour notre clientèle le respect des mesures barrières face à la crise sanitaire en cours. Par ailleurs, nous réalisons notre promesse de toujours rendre leurs vies plus radieuses avec des services simples, accessibles et sûrs », a commenté le Directeur Général de MTN MoMo, Alain Claude Nono.

Il est important de préciser que le compte de paiement MTN MoMo est opérationnel au Cameroun depuis 10 ans déjà et permet à des millions d’usagers d’envoyer et retirer de l’argent, régler leurs factures sans frais dans les commerces et payer plusieurs services. Avec plus de 80.000 points d’accès actifs à travers les dix régions du pays, c’est le plus grand réseau de points de distribution ou de paiement au Cameroun. C’est aussi le service financier le plus innovant et le plus sécurisé, avec notamment la première et l’unique certification GSMA en zone CEMAC.

A propos de MTN Cameroon

Filiale du Groupe MTN représenté dans 21 pays et leader des télécommunications en Afrique, MTN Cameroon est un fournisseur de solutions de communication et de paiement présent au Cameroun depuis février 2000. Le réseau de MTN Cameroon est certifié par Ookla comme étant le meilleur et le plus rapide du pays, et par Rohde& Schwarz comme le meilleur réseau en qualité voix et internet au Cameroun. L’entreprise est également le 1er et l’unique opérateur certifié GSMA Mobile Money en zone CEMAC. MTN Cameroon est le leader du secteur des télécommunications au Cameroun et l’une des cinq entreprises les plus importantes du pays.

