Declaration De L'apc Sur La Coalition De La Transition

L'ALLIANCE POLITIQUE POUR LE CHANGEMENT (APC) a appris le mardi 30 janvier 2024 à travers une sortie de l'Honorable Cabral LIBII LI NGUE, President National du PCRN sur les réseaux sociaux, que des partis politiques d'opposition auraient créé une Coalition de Transition qui va publier un Document de l'Offre Politique Mutualisée de Transition ( DOPMT), puis choisir son candidat au prochain scrutin présidentiel de 2025.

L'APC déduit que cette publication de l'Honorable Cabral LIBII est en fait une réponse à l'invitation à lui adressée au début du mois de janvier par l'APC et qu'il a publié dans les réseaux sociaux, mais n'a pas, à ce jour, daigné y répondre, encore moins dans la même forme que l'invitation adressée à son parti.

L'APC en prend acte.

L'APC appelle ses sympathisants, les membres des partis et organisations alliés, les responsables religieux et traditionnels, les universitaires, les intellectuels, femmes et hommes de culture, et le Peuple du Changement à rester concentrés sur le seul objectif qui vaille, à savoir la victoire de leur candidat, le professeur Maurice KAMTO, en 2025 ou avant.

Le Peuple du Changement, vivant au Cameroun ou en diaspora, ne doit pas se laisser prendre au piège de la distraction. Il doit rester concentré sur la préparation mutualisée et ouverte à tous les Camerounais désireux de contribuer à la Renaissance nationale, de la campagne à venir de son candidat, le professeur Maurice KAMTO, l'Homme de la situation pour 2025 ou avant.

Au demeurant l'APC invite les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, à aller voter le jour dit, à surveiller et à défendre leurs votes, afin d'assurer une victoire éclatante à leur candidat.

l'APC n'a pas vocation à se laisser distraire.

Fait à Douala le 30 janvier 2024

Honorable Jean Michel NINTCHEU

Président National du Front pour le Changement du Cameroun (FCC) et Coordonnateur National par Intérim de l'APC