CAMEROUN :: Escroquerie : la Beac dénonce l’usurpation d’identité du Gouverneur sur les réseaux sociaux :: CAMEROON

De faux comptes sont créés sur les réseaux sociaux avec l’identité du Gouverneur à des fins d’escroquerie. La Beac appelle à la vigilance.

Haro sur l’usurpation d’identité à travers les réseaux sociaux ! Le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(Beac), Abbas Mahamat Tolli en est depuis quelque temps la victime. Selon un communiqué de la banque centrale, des « individus mal intentionnés » se font passer pour le gouverneur, à travers de faux comptes créés sur les réseaux sociaux notamment Facebook, LinkedIn et WhatsApp à des fins d’escroqueries. « Ces personnes présentent sur ces services de messagerie des documents falsifiés et un faux profil au nom du gouverneur (pièces d’identité, badge, etc.) » précise le communiqué.

De ce fait, l’institut d’émission apporte un « démenti formel » aux informations véhiculées via ces comptes frauduleux et autres services de messagerie. Il invite par ailleurs le public à faire preuve de vigilance face à toute sollicitation, via ces canaux, faisant usage de l’identité du gouverneur car, poursuit-elle, « Monsieur Abbas Mahamat Tolli ne détient aucun compte sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Badoo, Google+ et Instagram) ».

Aux auteurs de ces agissements, la Beac se réserve le droit de prendre toutes les mesures y compris judiciaires.