CAMEROUN :: COMMUNIQUÉ DES NOTABLES DU ROYAUME BAMENDJOU AU PRÉFET DES HAUTS-PLATEAUX :: CAMEROON

« L'histoire a la peau dure et les mêmes causes produisent les mêmes effets".

La récente mise en garde du Préfet de Baham a Fo'o soh a une raisonnance historique dont la sonorité est familière avec celle dont ont jadis soufferts les esprits libres dans la tradition Bamendjou.

En effet, l'histoire nous rappelle que FO'O CHENDJOU, le grand père de FO'O SOH, avait été déporté par les colons vers le Noun et il n'était jamais revenu, sa tête est encore de l'autre côté de la rive. Son arrestation fut le fait d'une instrumentalisation des élites, et c'est toujours un fils indigne et nègre de service qui aurait livré le Fô'o Chendjou. Aujourd'hui, si nous ne savions pas que chaque ruche a des abeilles inutiles, on aurait dit que c'est encore un bamoun qui est a la manette pour livrer Fo'o Soh. Mais ce préfet zélé ne représente rien même chez les Bamoun.

Ouvrez grandement les yeux sur ce scénario qui trouve déjà des acteurs dans la sphère Baham pour faire la salle besogne du néocolon ou du politique dans notre localité pour des intérêts égoïstes. Mais les fils Bahams et Bamendjou savent faire la différence entre le poison et le miel.

Nous voulons par cette note rappeler au politique que Fo'o Soh n'est rien d'autre que le peuple Bamendjou, et que la tradition n'opère pas pour voir le peuple mourir et croiser les bras. Aussi le devoir d'un vrai Fo'o qui se respecte n'est pas d'encenser les injustices, mais de les dénoncer afin que cela puisse changer.

Fo'o sokoudjou se positionne en faveur du peuple depuis sa jeunesse et ses attributs de Fo'o n'ont jamais eu raison de sa détermination à voir le Cameroun prospérer dans tous les sens du terme. Et la critique qu'il veut constructive n'a jamais taris parce qu'il reste convaincu par le bien du peuple camerounais. Un minimum de bon sens vous aurait amené à célébrer ses paroles de sagesse qui conseillent et éveillent l'attention des dirigeants au pouvoir. Votre interdiction loin d'être un rappel à l'ordre, est la mise en marche d'un projet d'élimination et de musellement avec comme prétexte de préserver l'ordre public, mais sachez que vous allez passer sur nos corps avant de l'atteindre.

Si vous voulez un affront entre vous et le peuple, vous l'aurez. Nous notables serviteurs gardons encore la patience qui fonde le socle de nos traditions mais nous ne sommes pas insensibles à la provocation et saurons si vous continuez, vous donner une réponse appropriée à vos provocations.

Nous n'acceptons pas ce manque de respect à l'égard d'un sage, à l'égard d'un gardien de la tradition, à l'égard d'un citoyen avisé. Nous condamnons ce zèle professionnel qui risque d'embrasser la scène alors qu'en l'état, les fils Bamendjou, Baham et bamoun vivent en harmonie.

Si votre départ à la retraite vous traumatise et que vous voulez mesurer vos muscles sur notre Fo'o, alors sachez que nous sommes désormais prêt a danser le Musseugouong sur votre tête.

C'est bien d'essayer de se purger avec du piment, mais un essai peut être fatale.

Ce 21/ 01/ 2021

Les notables serviteurs du Fô'o de Bamendjou.

Defo tchindeu meukuie

Defo tchindeu tafo'ock

Mbah Tampah nga'nno

Defo Chendjou tekouda

Mbo'oh Takoudjou Fokwe

Mbo'oh tet temgoua

Mbah deulack

Mboo tetdeu Soh

Mbah saah fodop

Mbah takougang wateu

Mbah tene tafoo

Mbah tabeukou

Mboo munet foo

Mboo sopbum

Mboo ngakam

Mboo takougang mukam

Defo tchime

Defo sokoudjou

Defo takukouo

Defo wekouo

Mbah defo Chendjou

Wutbe tan'poo

Wutbe djouche

Wutbe defogang

Wutbe defo pongbo

Sadeuh kouagueng

Defo siping

Defo tagatsing

Wutbe defo kamebong

Mbah saah fodop

Mboo Takoudjou kengne

Saah fokué

Mbaah Tessa tanandjou

Mbah tene takoulo

Wutbe defo pongbo

Wutbe defotsing takamgang

Defotsing takougang

Wutbe defotsing

Nde Takam

Nde fotsing

Nde fotsing nzogang

Nde fotsing nzodjou

Defotsing tenda

Defo tselah

Mbaah chemutem »

Les notables du royaume Bamendjou