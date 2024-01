Cameroun :: Le Silence Etonnant Du Synes Sur Le Vide Institutionnel A La Tête Des Universités De Yde I Et Ii :: Cameroon

Pour ceux qui ne le savent pas, le SYNES est le Syndicat National des Enseignants du Supérieur. C'est l'association chargée de défendre les intérêts des enseignants d'université. A l'heure actuelle, il n'y a pas mieux que le SYNES pour constater et dénoncer avec véhémence, les vides institutionnels de l'Université de Yaoundé 1 et 2.

Le cas de Yaoundé 2-Soa est même encore relativement digeste puisque la prolongation d'activité du Recteur Minkoa She Adolphe semble encore d'actualité. Par voie de conséquence, on peut le relativiser et nous intéresser au cas le plus scandaleux, notamment celui de Yaoundé 1. D'ailleurs parlons-en !

A l'Université de Yaoundé 1, tout est clair sur le silence étonnant du SYNES. De forts soupçons d'inféodation du SYNES par le Recteur Sosso pesait depuis fort longtemps. Ça se confirme indiscutablement. Voici un syndicat des érudits qui réussit l'exploit d'être, à chaque occasion qui lui est donné, d'être hors sujet sur ce qui se passe particulièrement à l'Université de Yaoundé 1. Ce que le SYNES doit revendiquer, il ne le fait jamais lorsqu'il s'agit de l'Université de Yaoundé 1 et du Recteur retraité Sosso. Mais ce par contre qui est un truisme, c'est là qu'on voit, paradoxalement et comme subséquemment à une érection spontanée, des revendications souvent inutiles du SYNES.

Tenez par exemple : à l'Université de Yaoundé 1, en 12 ans, aucun amphi n'a été construit. Le Recteur Sosso est assis sur les primes de recherche. Les enseignants ont dénoncé la télé évaluation en sciences sociales en vain. Sosso a transformé l'Université de Yaoundé 1 en un empire familial. Son fils devrait être licencié pour insuffisance académique puisque recruté de puis plus 10 ans et incapable de soutenir sa thèse de Doctorat. Son épouse virevolte de discipline en discipline et change de grade à chaque fois dans différentes disciplines. Voilà des sujet sensible où l'on attend le SYNES. Hélas, ce dernier est resté sous l'influence de l' omerta édictée par Sosso. A l'heure actuelle, les enseignants dispensent des cours dans des conditions scabreuses et s'en plaignent mais le SYNES n'en dit mot. Le Recteur Sosso a même usurpé le pouvoir du Chef de l'Etat afin de retirer une thèse de Doctorat à un Maître de Conférences et licencier abusivement et illégalement des enseignants qui plus, l'un notamment Nke Fridolin en est membre du SYNES. Une fois de plus, Le SYNES a réussi l'exploit de garder le silence. Bref, des cas relatifs au silence étonnant du SYNES sont légion.

Mais celui qui choque le plus (pas que les autres sont des moindres) c'est la mobilisation hier 25 Janvier 2024 par Sosso Maurice Aurélien, Recteur retraité de l'Université de Yaoundé 1, des étudiants naïfs ou téléguidé à des fins politiques alors même que le Président du Conseil de l'Enseignement Supérieur est clair 《l'école aux écoliers. La politique au politiciens !》. Que le SYNES réussisse, une fois de trop, d'être étonnement silencieux et hors sujet face à cette roublardise abjecte qui feconde le culte outrageant de l'individu Sosso, c'est lamentable et regrettable pour une association reconnue comme celle des érudits, où le discernement et l'objectivité devraient s'imposer comme référent face à des situations où le citoyen lambda suit la direction du vent.

Et c'est précisément le silence éminemment complice du SYNES qui est sensé veiller et qui veille à la bonne marche de l'Enseignement Supérieur qui catalyse cette dérive managériale de la gouvernance universitaire et qui donne de fausses ailes à des autocrates irréductibles comme Sosso.

Le silence du SYNES est une preuve irréfutable que cette association est sous le joug de Sosso Maurice Aurélien. C'est un fait dommageable pour l'accomplissement de l'Enseignement Supérieur au Cameroun. C'est encore plus dommageable relativement aux missions de recherche, d'enseignement et d'appui au développement dediées à l'université. Le SYNES ne sert plus que les intérêts d'un grabataire retraité et donc, ce syndicat corrompu doit être absolument dissout !