La CAN TotalEnergies de la CAF aborde les huitièmes de finale ce samedi avec des rencontres alléchantes.

La phase de groupes s’est achevée mercredi soir, donnant lieu à des confrontations très attendues en huitièmes de finale.

La phase de groupes a produit tout ce qu'attendent les amoureux du ballon rond : des chocs, des buts, des records, de l’histoire et des fans passionnés qui se rendent sur les lieux des matchs.

Le Sénégal, champion en titre, affrontera la Côte d’Ivoire, pays hôte du tournoi. Les Elehpants ont subi une raclée surprise 4-0 contre la Guinée équatoriale lors de leur dernier match de groupe, mais se sont tout de même qualifiés grâce à la victoire du MAroc 1-0 face à la Zambie. Ils sont maintenant confrontés à la tâche ardue de vaincre une équipe sénégalaise en forme qui n’a pas encore perdu de points.

Deux autres poids lourds africains s’affronteront lorsque le Nigeria rencontrera le Cameroun. Les deux équipes ont connu des phases de groupes chahutées, mais restent tout de même des puissances continentales.

Par ailleurs, le Maroc a terminé en tête de son groupe sans encaisser de but et cherchera à poursuivre sa belle forme contre l’Afrique du Sud, lui qui n'a plus gagné le titre continental depuis 1976!

Après avoir terminé en tête du Groupe A invaincu, à la surprise générale, l’outsider Guinée équatoriale tentera de créer une nouvelle surprise contre la Guinée Conacry.

La Namibie, qui en est à sa première qualification en huitièmes de finale, est confrontée à un défi de taille face à l’Angola, double quart de finaliste.

Malgré une phase de groupe décevante, le pedigree de l’Égypte en tant que nation la plus titrée de la CAN en fait un adversaire dangereux pour la RD Congo.

D’autres duels excitants opposent le Mali au Burkina Faso tandis que le Cap-Vert affronte la Mauritanie.

Avec des matchs à mort subite entre certaines des meilleures équipes d’Afrique, les huitièmes de finale de la CAN promettent de l’action palpitante alors que les grands favoris et les courageux outsiders s’affrontent.

Voici le tableau :

Nigeria - Cameroun

Malgré un début chancelant, les deux géants ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale à l’issue de leur dernier tour de matchs. Le Nigeria espère mettre fin à une décennie sans trophée de la CAN.

Rigobert Song est sous pression pour offrir aux Camerounais une meilleure performance en phase à élimination directe après avoir connu des difficultés en phase de groupes, où ils n’ont remporté qu’un seul match face à la Gambie (2-3) dans la poule FC. De toute évidence, l’une des 2 puissances sera éliminée en huitièmes de finale. Le match aura lieu le samedi 27 janvier au stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

Cap-Vert - Mauritanie

Après un parcours surprenant en phase de groupes, qui a vu le Cap-Vert rester invaincu et mener un groupe comprenant deux anciens champions de la CAN (l’Égypte et le Ghana), les Blue Sharks devront faire face à la Mauritanie en huitièmes de finale. Amir Abdou a déjà dépassé les attentes en allant aussi loin avec la Mauritanie. Ils peuvent cependant écrire plus d’histoire en affrontant le Cap-Vert. Le match aura lieu le lundi 29 janvier au stade Félix Houphouët Boigny.

Guinée équatoriale - Guinée

La Guinée équatoriale a réussi à prendre la tête d’un groupe composé de la Côte d’Ivoire et du Nigeria. Ils affrontent une équipe guinéenne qui n’a pas été régulière dans ses résultats de la CAN cette année. Les Syli Nationals devront compter sur le meilleur buteur de la compétition, Emilio Nsue (5 réalisations), pour cette rencontre. Le match aura lieu au stade Alassane Ouattara le dimanche 28 janvier.

Angola - Namibie

La Namibie est entrée dans l’histoire en se qualifiant pour la phase à élimination directe de la CAN pour la première fois de son histoire depuis ses débuts en 1998. Ils affrontent l’Angola qui a terminé en tête d’un groupe comprenant le Burkina Faso, le Burkina Faso et la Mauritanie avec 7 points.

L’Angola en voudra plus sur la base de son palmarès dans l’histoire de la compétition ; deux fois quart de finaliste. Le match est prévu au Stade de la paix de Bouaké le 27 janvier.

Mali - Burkina Faso

Le Burkina Faso a mis fin à ses matchs de phase de groupes de manière décevante après avoir perdu 2-0 contre l’Angola. Le Mali est resté invaincu lors de tous ses matchs de la phase de groupes et aura l’avantage de jouer au stade Amadou Gon Coulibaly de Kohorgo. Le lieu où ils ont joué la plupart de leurs matchs de groupe. Le match aura lieu le 29 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly.

Égypte vs R.D. Congo

L’Égypte s’est qualifiée après avoir fait match nul lors de tous les matchs de groupe, ce n’était évidemment pas une bonne chose pour les Pharaons. En tant que pays le plus titré de l’histoire de la compétition, leur présence en huitièmes de finale est une menace pour toutes les équipes qu’ils affrontent et la RD Congo ne fait pas exception. Le match se jouera le 28 janvier au stade Laurent Pokou.

Sénégal vs Côte d’Ivoire

Après sa décevante défaite 4-0 lors de la dernière journée, le pays hôte, la Côte d’Ivoire n’a progressé qu’après la défaite de la Zambie contre le Maroc lors de son dernier match du groupe F. Ils ont été mis à rude épreuve contre les champions en titre, le Sénégal.Le Sénégal a un bilan de 100% dans le tournoi et le match est difficile pour l’hôte. Le match aura lieu au Charles Konan Banny Stadium le 29 janvier.

Maroc vs Afrique du Sud

Les demi-finalistes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sont en passe de remporter la CAN TotalEnergies de la CAF Côte d’Ivoire 2023. Pour réaliser cet exploit, ils affronteront l’Afrique du Sud en huitièmes de finale. L’attaque sud-africaine avec Percy Tau et Themba Zwane va poser beaucoup de problèmes aux Marocains. Le match aura lieu le 30 janvier au stade Laurent Pokou.