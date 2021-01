CAMEROUN :: La Comicodi interpelle le Ministre du Commerce sur l’expansion des alcools frelatés en sachets :: CAMEROON

Interpellation sur l’expansion "criminelle" des alcools frelatés en sachets en toute impunité

Monsieur le Ministre,

En vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2021, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination se fait un devoir, de pousser en votre direction un véritable cri d’alerte, cri de désespoir, cri de lassitude, cri de découragement, face à la cadence morbide de destruction de notre jeunesse.

Monsieur le Ministre,

Ce qui nous préoccupe tant, c’est l’expansion criminelle des alcools frelatés, alcools en sachets encore baptisé condom dans le jargon populaire. La situation a atteint une côte d’alerte, et des jeunes succombent par centaines chaque mois. L’expression de la violence chez les mototaxis, les gardiens, le peuple d’en bas, ces jeunes et ces espoirs de la nation, dépasse dorénavant tout entendement.

Où en sommes-nous donc avec les décisions du gouvernement qui interdisent ce commerce ? Qui protège ces puissants fabricants et distributeurs qui tuent notre jeunesse. Lors des épreuves des recrutements militaires, on voit des enfants de moins de vingt ans tomber, mourir debout, comme de vrais zombies. Qui laisse faire et pourquoi ? L’argent de la corruption serait-il au-dessus du pouvoir de l’Etat ? Notre douleur est extrême, notre peur légitime et notre peine inconsolable.

Il y a urgence, urgence de stopper, de traquer les auteurs de ce commerce, de donner du crédit pour une fois, aux décisions du gouvernement. Il faut agir, agir et vite. La nation est en danger.

Dans l’attente, ma haute et fraternelle considération./.

SHANDA TONME

Copie : PM; SG/PR