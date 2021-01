CAMEROUN :: Région du Sud: Voici la photo de l'aide- soignant qui s'est suicidé :: CAMEROON

Le mercredi 13 janvier 2021, un aide-soignant du centre de santé de Ngoazip 1, s'est donné la mort ( à en croire la scène, et sous réserve de l'enquête policière).

Il s'appelait Christian Assougou, et était originaire de la région du Centre Cameroun. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, et plein de vie. Le centre de santé de Ngoazip 1 se trouve dans l'arrondissement de Biwong- Bane, département de la Mvila, région du Sud Cameroun.

Mercredi matin, Christian Assougou est retrouvé mort, pendu dans sa chambre. Il habitait l'une des chambres dédiées à l'hébergement du personnel du centre de santé intégré de Ngoazip 1. Selon des témoins, c'est après avoir longtemps insisté pour l'avoir par téléphone, et vainement frappé à sa porte, que l'un des responsables de la structure sanitaire, va donner l'alerte, face à l'absence de tout signe de vie, de Christian Assougou. La porte est alors défoncée. Découverte macabre : l'aide-soignant est mort; pendu à une corde, dans sa chambre.

Nous vous proposons sa photo. Pour des raisons d'éthique et de sensibilité, nous ne vous montrerons pas celle qui le montre retrouvé pendu, accroché à une corde, dans sa chambre. Choquant. Beaucoup de regrets. Un vrai gâchis pour une vie qui avait encore tout devant soi; tout à faire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vrai suicide ou crime déguisé en suicide par pendaison ? Tout est possible dans ce monde, et notre modeste expérience de journaliste, nous a appris à avoir du recul, de la réserve; de la hardiesse aussi, mais aussi et surtout, à croire tout, tout en doutant, ou encore à douter de tout, tout en croyant. Le journaliste doit croire tout, et douter de tout. On ne sait jamais.

