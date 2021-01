CAMEROUN :: Odeur de détournement : le Consupe ouvre la marmite brûlante du Riz de Orca :: CAMEROON

Le président de la République, Paul Biya, a dépêché une mission spéciale du Contrôle supérieur de l’Etat auprès du ministère de la Santé publique pour voir plus clair sur les dons de Orca dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Par une correspondance datant du 11 janvier 2021, le chef de la mission spéciale du Contrôle supérieur de l’Etat dépêchée auprès du ministre de la Santé publique par le président de la République, donne 72h au Directeur général de l’entreprise Orca pour fournir plus de détails sur le riz offert à l’Etat l’année passée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).

Il lui est demandé de clarifier « la dénomination exacte et la quantification précise des dons en nature remis au profit des services centraux et déconcentrés ( délégations régionales, districts de santé et formations sanitaires) du ministère de la Santé publique quels qu’ils soient », peut-on lire dans ce document. Le patron de Orca doit également fournir « tout doucement attestant la réception desdits dons par les services bénéficiaires ».