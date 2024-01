Cameroun-Guinée : Un Démarrage En Demi-Teinte À La Can 2023 Avec Un Match Nul 1-1 :: Cameroon

Attendu sur une victoire d’entrée, le Cameroun démarre la Can 2023 par un match nul 1-1 contre la Guinée Conakry. Un but de Frank Magri en seconde mi-temps a permis aux poulains de Rigobert Song d’accrocher miraculeusement le point du nul.

Les bookmakers avaient prédit un match au couteau, conscients que pour une première journée dans cette Can où personne n’est à l’abri des surprises, chacune des deux équipes donnerait tout pour une victoire d’entrée. C’est finalement un nul qui a séparé le Cameroun et la Guinée Conakry au terme d’une confrontation à double vitesse. Dans un stade Charles-Konan-Banny aux tribunes bien animées par les supporters des deux sélections, c’est le Syli national qui a tiré le premier son épingle du jeu. Dominés et malmenés dans le jeu dès l’entame, les quintuples champions d’Afrique paient le prix d’un jeu brouillon et insipide. À l’entrée de la surface de réparation, Olivier Kemen, pressé par l’adversaire, a perdu le cuir. Le ballon est parvenu jusqu’à Mohamed Bayo, dont le tir croisé a trompé Joseph Fabrice Ondoa (10e).

Auteur d’une parade quelques secondes plus tôt, le gardien titularisé en lieu et place de l’habituel titulaire André Onana arrivé trop tard dans le groupe c depuis Manchester – a dû s’incliner cette fois. La Guinée, bien entrée dans cette rencontre et adepte de jeu rapide, va toutefois déchanter pendant le temps additionnel du premier acte. François Kamano rendu coupable d’une grosse semelle sur Franck Magri, paie cash ce que la VAR considère comme un acte d’anti-jeu. L’arbitre libyen Ibrahim Mutaz va alors transformer son carton jaune en carton rouge après avoir revisionné l’action (45+2e).

Magri, le magicien

Contraints de jouer à 10 contre 11 pendant toute la seconde période après l'expulsion de son capitaine, les Guinéens vont vite être rattrapés au score. Sur un bon centre de Georges-Kévin N'koudou au second poteau, Franck Magri monte plus haut que Sekou Sylla dans les airs et trompe Ibrahim Koné d’une tête piquée (51e). De quoi redonner un peu d’allant à des Lions indomptables privés de leur buteur et capitaine, Vincent Aboubakar, blessé il y’a quelques jours et dont le sort tient de nombreux supporters en haleine. Avec ce but arrivé tôt en seconde période et leur supériorité numérique, les hommes de Rigobert Song ont le vent en poupe. Mais, peinent à renverser totalement le cours de la rencontre. Entre erreurs techniques, maladresse, manque de précision, déchets dans le dernier geste et essoufflement, le Cameroun monopolise le ballon et évolue dans le camp guinéen sans jamais concrétiser.

Les Lions enchainent des ratés.

Comme par malchance. A l’image de la belle frappe de Karl Toko Ekambi vaillamment repoussé par Koné, le portier du Syli national dans les dernières minutes. Le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Malgré sa supériorité numérique et quelques opportunités sur la fin, ce Cameroun qui s’est fait peur, n'a pas fait forte impression et laisse perplexe, à l’image de Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) présent en tribunes. Les hommes de Rigobert Song occupent la deuxième place du groupe C, à égalité avec leur adversaire du soir, et devant la Gambie, balayée 3-0 un plus tôt dans la journée par le Sénégal, leader au classement. Le Cameroun croisera le fer avec le tenant du titre sénégalais vendredi dans le choc de la deuxième journée. La Guinée, elle, tentera de s'inspirer de sa première période réussie pour décrocher sa première victoire face à des Gambiens en quête de revanche. Balle au centre !