CAMEROUN :: Une tyrannie trentenaire qui n’est ainsi plus à une contradiction près! :: CAMEROON

Au CL2P, nous savons déjà que le régime de Yaoundé ne peut pas se réformer. C’est un régime gérontocratique ossifié et calcifié qui craint son propre peuple et qui s’appuie sur la violence pour voler les gens de leur humanité et détruire leur foi dans les institutions démocratiques.

Le Dr Martin Luther King, l’une des influences du CL2P, soutient que l’espoir, l’amour et la foi sont essentiels à un contrat social productif. Le Dr King, à travers sa politique de non-violence, était connu pour transformer des émotions non productives telles que la colère, l’envie et le ressentiment en émotions productives telles que l’amour, l’espoir et la foi.

C’est là que nous constatons que le Cameroun a été très généreux envers M. Biya et son régime pendant les quatre dernières décennies, voire six dernières décennies, pour lui faire comprendre qu’il n’a pas le droit d’être snob et de supprimer comme bon lui semble la participation politique et ces assemblées citoyennes délibérantes reconnues de facto par la constitution camerounaise.

Par conséquent, M. Biya doit comprendre – c’est aussi notre mission de le lui rappeler – que son désir d’être président à vie est inconstitutionnel, et que ses efforts pour réprimer puis emprisonner son opposition légitime ne vont nulle part. Si tout ce qu’il veut, c’est d’exprimer qu’il est contrarié que le Pr. Kamto fasse son travail d’opposant véritable à sa dictature, le discours de présentation des meilleurs vœux aux Camerounais ordinaires n’est pas le moment ni le forum le mieux indiqués pour le faire. Ce n’est pas non plus la bonne façon d’examiner les pratiques politiques d’opposition légitimes et constitutionnelles.

Ce discours haineux marque en réalité un moment de vérité sur un despote sénile qui s’est toujours caché derrière le « supposé entourage » pour ne surtout pas apparaître comme le véritable commanditaire des restrictions et violations des libertés fondamentales au Cameroun...

Maintenant par son aveu officiel nous savons que c’est bel et bien lui qui a dépêché des escadrons de tontons macoutes séquestrer son principal opposant dans son domicile pendant trois mois. Car la détermination de ce dernier est non seulement inhabituelle mais surtout inattendu pour un tyran qui a cru avoir définitivement neutralisé et liquidé ses concurrents potentiels afin de mourir tranquillement au pouvoir et se retrouve confronté à un leader politique populaire, légitime et surtout stratège dans sa conquête pacifique du pouvoir.

Alors le tyran sort littéralement de ses gonds et apparaît sur son vrai jour : un vieil homme paresseux, addict au pouvoir et incapable de soutenir une contradiction politique. C’était donc cela le faux « mystère Biya »? Le roi est véritablement nu grâce à Kamto.

Bravo l’artiste !!!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org