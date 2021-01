CAMEROUN :: ARSENE TEMA BIWOLE A ETE RECU EN AUDIANCE PAR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE :: CAMEROON

Arrivée au Cameroun son pays natal il y'a quelques jours, Arsène Tema Biwolé, physicien et ingénieur nucléaire de renommée internationale a été reçu en audience dans l'après midi du vendredi 09 janvier 2021 par Mounouna Foutso, ministre de la jeunesse et de l'éducation physique.

Pendant plus d'une heure d'horloge, l'expert des questions nucléaires a exprimé au patron de la jeunesse son projet qui consiste à mettre au profit de la jeunesse Camerounaise, son expertise, sa passion, son expérience et son professionnalisme dans le paysage des physiques appliquées bien plus des programmes nucléaires.

Au sortie de l'audience, le jeune génie a réitéré face à la presse son intention de faire du Cameroun une référence mondiale en matière de recherche scientifique.

Le physicien Cinq étoiles du haut de ces 27 ans, a le mérite d'avoir été le tout premier Camerounais a être convié le 24 octobre 2017, à la 59 ème réunion sur les physiques des plasmas de la société Américaine de physique.

Il est important de préciser qu'à la lumière de ces multiples prouesses scientifiques, il fait parti de la crème des plus grands physiciens Africains. En Novembre 2018, il figurait sur le top 5 des plus grands physiciens du continent noir.