Les tambours de la préparation résonnent toujours dans l'enceinte de l'équipe nationale camerounaise de football. Les Lions Indomptables ont effectué leur dernière séance d'entraînement à Djeddah ce lundi, en vue du match amical et huis clos contre la Zambie, programmé le 9 janvier au stade annexe D du King Abdallah Sports City. Cette rencontre constitue une étape cruciale dans l'évaluation du travail amorcé depuis le début de l'année.

À 14h à Yaoundé, le coup d'envoi sera donné pour cette joute entre Vincent Aboubakar et ses coéquipiers d'une part, et les Chipolopolos de l'autre. Ce match-test s'annonce comme une occasion privilégiée pour jauger le niveau de performance des Lions et peaufiner les stratégies de jeu avant les échéances majeures à venir.

La réunion tactique préalable à cette confrontation s'est tenue en mi-journée au Crowne Plaza, quartier général des Lions Indomptables pour cette période. Ces derniers revêtiront leurs couleurs traditionnelles pour ce duel, arborant le maillot vert, le short rouge et les bas jaunes, emblématiques de leur identité.

Après cette confrontation contre la Zambie, la délégation camerounaise se préparera à mettre le cap sur Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. À sa tête, le Président de la Fecafoot, Samuel Eto'o, déjà présent à Djeddah, conduira l'équipe vers cette nouvelle étape de préparation.

Le rendez-vous est fixé pour le 10 janvier dans la capitale politique ivoirienne, où les Lions Indomptables prendront leurs quartiers à l'hôtel Président. Ce lieu servira de camp de base pendant le premier tour de la compétition à venir, offrant un cadre propice à la concentration et à la préparation minutieuse des joueurs pour les défis à venir.

L'attente est palpable et les regards sont tournés vers cette équipe, riche de son histoire et de ses exploits passés. Les fans attendent avec impatience de voir les Lions rugir avec force sur les terrains, portant haut les couleurs du Cameroun lors de cette compétition à venir.

Cette escale en terre saoudienne, ponctuée par un match amical crucial, est donc une étape déterminante dans le parcours des Lions Indomptables, qui espèrent faire vibrer tout un pays par leur détermination et leur jeu flamboyant.