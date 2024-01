Cameroun :: Fondation Penka-Michel:le Roi Bamendjou Livre Son Premier Témoignage Sur Le Patriarche Penka Michel :: Cameroon

Ancien trésorier du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun et tout premier avocat conseil de l’arrondissement de Penka Michel, Maître Penka Michel est un brillant juriste qui a fait ses preuves dans les prétoires du Cameroun. Il est actuellement le plus ancien avocat du département de la Menoua au Barreau du Cameroun.

Chef traditionnel, Conseiller régional de l’Ouest, Fondateur de la First Trust Team Corporation (F2T) et de la PREPOSED ALL PEOPLE UNITED FEDERAL CREDIT UNION aux États-Unis, promoteur économique et social, ancien PCA de l’Aigle de la Menoua qu’il a porté en élite one, Maître Penka Michel est surtout le successeur de son Père, le Patriarche Penka Michel, promoteur de l’arrondissement éponyme décédé le 27 avril 1998 à l’hôpital général de Douala des suites de maladie.

Précurseur de la Fondation Penka Michel dont le but est entre autres de poursuivre l’œuvre patriarcal dans l’arrondissement éponyme, Maître Penka Michel vient de mettre sur pied un Groupe Watsap qui compte actuellement près de 400 membres érudits ; leur adhésion au forum ne tient pas compte de leur religion et encore moins de leur tribu. Ce qui est important ce sont leurs contributions sur l’histoire du Patriarche Penka Michel ainsi que sur l’avènement de l’arrondissement éponyme.

Maître Penka Michel précise que : « Ce Groupe est créé pour reconstituer les mémoires du Patriarche Penka Michel, promoteur de l’arrondissement de Penka Michel. L’on ne choisit pas toujours son destin. Bon gré mal gré, l’individu Penka Michel est rentré dans l’histoire de notre pays, le Cameroun.

L’absence ou la difficulté d’accès aux informations écrites ou orales relatives à l’homme et à ses actions, laisse libre cours à de nombreuses affabulations.

Dans le souci d’organiser ses funérailles, nous sommes soucieux de reconstituer ses mémoires, de la manière la plus objective possible, en bien ou en mal, sans querelles, haine ni passion. Vos dires, vos anecdotes, vos photos, interviews ou autres audios de l’homme, etc, seront les bienvenus pour produire un documentaire préalable à ses funérailles. (Sic).C’est dans cette perspective qu’il a lui-même rencontré le 17 décembre 2023 le Roi Bamendjou, Sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau. Dans un entretien fleuve dont la première partie est mise à votre disposition, le Roi Bamendjou livre son témoignage sur le Patriarche Penka-Michel qu’il a bien connu.

Qui est Sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau pour ceux qui ne le connaissent pas encore ?

Je suis le Chef Supérieur Bamendjou, Sokoudjou Rameau Jean. J'ai connu votre père (Patriarche Penka Michel Ndlr). Il était comme mon père. En fait, nous étions un groupe de 3 amis qui avions l’habitude de nous arrêter chez Penka Michel sur notre trajet à Dschang. Nous nous arrêtions chez lui, pas par volonté mais par nécessité. Parce qu’il avait un commerce, nous étions des enfants et on s’arrêtait très souvent chez lui. Et moi particulièrement moi, j’étais trop lié à lui. Je le fréquentais régulièrement parce que j’achetais de l’essence chez lui.

À quand pouvez-vous situer cette période ?

Je situe cette période vers 1954 et je devrais avoir 17 ans. Moi-même je suis né vers 1936.

Majesté, nous voulons reconstituer l’histoire de Penka Michel. Nous voulons savoir comment son nom est devenu celui de l’arrondissement de Penka Michel.

Son nom a été donné à l’arrondissement en guise de reconnaissance, de récompense. C’était un homme de caractère et de bon cœur qui prospérait déjà dans ses activités.

« C’est Penka Michel qui avait rassemblé et protégé les populations quand les troubles avaient commencé ».« C’est pour cette raison que l’arrondissement de Penka Michel porte son nom »

Lorsque la guerre est arrivée, et que les troubles étaient à leur paroxysme au point où les gens ne se voyaient plus, il a rassemblé les populations à l’endroit où l’arrondissement est né. Bien avant ce qu’on a appelé le Regroupement, le patriarche Penka Michel avait déjà réuni les populations à cet endroit, pour les protéger parce que les populations souffraient. Il les a rassemblées et protégées, et c’est de là que l’on a transformé les lieux en arrondissement et pour le récompenser, on a donné son nom à cet unité administrative.

Quand et comment ont commencé les troubles d’indépendance ? Comment ces troubles se sont-ils retrouvés à Bansoa (Penka Michel) ?

Les troubles ont commencé le 25 mai 1955 ; du côté du pays bassa. Il y avait beaucoup de jeunes Bamileke à Douala, lesquels ont fui Douala dès le début des troubles du 25 mai 1955 pour rentrer à l’Ouest dans leurs différents villages. Et c’est comme cela qu’ils ont commencé à implanter l’UPC dans leurs différents villages.

Quelle était la cause de ces troubles de mai 1955?

Les jeunes nationalistes ne voulaient plus de la tutelle française sur le Cameroun après 1960.