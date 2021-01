Directeur de publication du journal l’Œil du Sahel et par ailleurs coordonnateur du Mouvement « 10 millions de nordistes » interdit par Paul Atanga Nji, le ministre de l’Administration territoriale, il invite ses « frères » de la région du grand nord Cameroun à s’inscrire massivement sur les listes électorale en cette année 2021.

C’est la nouvelle année et comme il est de tradition, plusieurs leaders associatifs émettent des vœux pour un lendemain meilleur. C’est le cas de Guibai Gatama, journaliste et directeur de publication du journal l’Œil du Sahel. Dans un message sur sa page Facebook, ce dimanche 03 décembre 2021, il invite ses frères du grand à s’inscrire massivement sur les listes électorales pour conquérir les postes électifs le moment venu.

« 2021 : plus d’éveil, plus de prise de conscience. Frères et sœurs Nordistes, de partout où nous sommes, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. « Un Nordiste, une carte d’électeur », voici notre slogan de cette année, et même jusqu’en 2025. Nous devons le traduire dans les faits si nous voulons que notre Nord soit respecté et considéré dans notre pays que nous chérissons tous. Bonne et heureuse année 2021 », a posté Guibai Gatama sur sa page Facebook.