Le procès de 32 militants du MRC s'ouvre ce 4 janvier 2021 au Tribunal Militaire de Bafoussam

Dans un communiqué publié le 2 janvier 2021 par Maître Hippolyte Meli,le ‘‘Collectif d’avocats Sylvain Souop’’ dont il est le coordonnateur et qui défend les intérêts des prévenus, soulève l’incompétence du Tribunal Militaire, une juridiction d’exception.

Le procès de 32 militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) arrêtés dans le cadre des marches du 22 septembre 2020 débutera ce lundi au Tribunal militaire de Bafoussam.

«Leur répression est organisée en cinq (5) procédures criminelles selon la ville où ont eu lieu les manifestations et les arrestations : Bafang, Bafoussam, Dschang, Baham et bandjoun. Au-delà de l’incompétence ratione personae contestée de cette juridiction, saisie, en contrariété avec ses missions ordinaires, dans le but de brimer le libre exercice des droits fondamentaux constitutionnels de ces personnes», pouvons-nous lire dans le communiqué du Coordonnateur du Collectifs d’avocats Sylvain Souop

Agés entre 20 et 62 ans, ils sont poursuivis pour «tentatives d’insurrection en coaction; défaut de carte nationale d’identité; conspiration d’insurrection et tentative de manifestation publique non autorisée; réunion et manifestation publiques non autorisées; outrage au Président de la République». Des charges passibles selon des experts en droits, pour certaines, de la peine de mort.

Pour mémoire, les marches du 22 septembre 2020 avaient été initiées par Maurice Kamto. Le leader du MRC avait appelé aux manifestations dans tout le pays si le Président de la République convoquait le corps électoral pour l’organisation d’une quelconque élection avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du Code électoral. Plusieurs centaines des militants furent interpellés