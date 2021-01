Professeur agrégé international titulaire à l’université de Douala, il affirme que le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) et ses partisans ne vivent que par la haine tribale.

« Je souhaite une très mauvaise année 2021 à Kamto Maurice, à tous ses partisans du MRC, et à tous ses malfrats de la BAS », a posté le Pr Jean Gatsi, ce 1er janvier 2021 sur sa page Facebook. Pour cet enseignant de l’université de Douala, Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) et ses partisans ne vivent que de la haine tribale. Il souhaite par ailleurs, que Kamto retourne en prison.

« Que toute cette racaille, qui ne vit que par la haine, la violence, le tribalisme, le refus des élections et le non-respect des institutions légitimes, soit affecté par de graves difficultés, et que les plus extrémistes, dont Kamto lui-même, retournent en prison pour au moins cinq années », a-t-il ajouté dans sa publication Facebook. Ce n’est pas la première fois que l’enseignant fait une telle déclaration sur Kamto.