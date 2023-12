Nana Ketcha : « Nous Sommes Conscients De L'expansion Des Charlatans Du Coaching Au Cameroun » :: Cameroon

Le coach diplômé de l'Université Paris 8 donnera le 13 janvier 2024 à Douala, une conférence et un atelier de formation sur le thème « Rebondir ; d’accord mais comment ? », à l’effet de réarmer moralement des personnes qui doutent d’elles-mêmes.

Quel est le contexte et l’état des lieux dans cette ville qui abrite l’événement ?

L'occasion m'a été donnée grâce à une initiative locale de partager ce temps de formation avec des habitants de Douala. Ce qui est possible partout ailleurs si je suis invité. Les personnes où les situations ne sont guère différentes de celles d'autres ici et là qui vivent au quotidien les même frustrations, le sentiment d'un chemin de croix qui ne finit pas, la croyance que ce n'est pas fait pour elles, la tentation de la résignation etc... Notre approche en s'appuyant sur des exercices précis aide à prendre conscience de nos atouts en modifiant juste la perspective du regard. Ce n'est pas de la magie, du miracle ou de la prophétie ; mais juste de la maïeutique pour penser à Socrate, l'art de faire que des personnes accouchent leur propre savoir.

Pourquoi une telle initiative ?

L'idée est tout simplement d’apporter notre saine contribution au développement et à l'émancipation de nos concitoyens. Dans ce monde en grande mutation, l'individu se trouve de plus en déboussolé, esseulé bien qu'entouré, notre ambition est de contribuer à l'édification de la conscience de soi afin de donner quelques outils aux personnes pour qu'au cœur des défis ils n'oublient pas que le plus grand trésor c'est eux-mêmes. Notre slogan est « Révélons vos atouts » parce que « Ta chance c'est toi ».

En tant que coach diplômé de l'Université Paris 8, il est pour moi un grand honneur de servir notre continent. Nous sommes conscients de l'expansion des charlatans du coaching, et c'est aussi le sens de notre engagement pour ne pas laisser une science de la relation d'aide être dévoyée. Je veux dire que la présence de faux et mauvais médecins oblige les véritables professionnels à occuper davantage le terrain et surtout proposer un travail encore plus sérieux. En effet c'est le sens de ma démarche et j'aimerais tellement contribuer à la formation, au bien-être, à l'épanouissement des hommes et femmes de ma terre engagés dans des projets de vie

Comment cette activité se déroulera ?

En effet, deux heures c'est si peu mais le plaisir des choses éphémères réside dans le bonheur de les retrouver. En fonction des besoins, nous aurons une suite logique car le contenu sera d'une grande densité. Toutefois l'idée est pour nous celle de l'efficacité, et c'est le sens même du coaching qui est très tourné vers l'action. A cet effet, chaque participant doit retourner chez lui étant complétement transformé et chargé positivement. C'est comme à l'université avec mes étudiants, je leur dit toujours que les notes sont moins importantes, c'est la métabolisation de ce qu'ils entendent et conçoivent à l'instant qui doit impacter leur réel. J'attends aussi avec impatience de m'émerveiller devant cette extraordinaire capacité des gens à se mouvoir dès qu'on leur fait confiance.

Que prévoyez-vous en perspective ?

Je poursuivrais par quelques prestations bénévoles dans la région de l'Ouest auprès des acteurs locaux et aussi surtout des jeunes. Je me rendrais également disponibles pour découvrir les différents possibles afin de poursuivre cette activité dans le pays entier.