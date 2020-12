Pour un Noël en "Made in Africa", Kroskel lance un jeu concours au profit des amoureux de la mode Africaine. À gagner : la tenue de votre choix à choisir dans toutes les collections.

Krostel est un prêt à porter africain interprété par une jeune femme camerounaise installée en France. Ses créations originales sont conçues en France et fabriquées au Cameroun par une équipe qualifiée et volontaire. A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe a mis les petits plats dans les grands par un concours « made in Africa » Une opportunité d’être Africain et d’entrer dans l’année 2021 en étant un Africain authentique made in Cameroun. La chance est donnée à tous le monde et le principe est simple « Plus on est nombreux, plus il y aura des chances de gagner »

Les gains sont repartis comme suit : jusqu’à 50 participants, deux tenues à gagner. Entre 50 et 100 participants, 4 tenues à gagner. Plus de 100 participants, 6 tenues à gagner. Pour participer, il suffit d’être un amoureux de la mode Africaine et se déployer dans toutes les plateformes Krostel ( Facebook, Instagram…) Et surtout jouer et faire jour pour gagner plus. Exemple : je participe et j'invite @Victorine et @Henriette et @Rachel ! Ce concours est ouvert du 17 décembre 2020 au 23 décembre 2020. les résultats seront tirés au sort le 24 décembre à Yaoundé - immeuble Happy - lieu dit carrefour cordonnier. Vous pouvez envoyer vos captures d'écran de participation à l'artiste @Darina Victry au numéro : wa.me/237697801307 Vous pouvez consulter les tenues à gagner dans nos boutiques en lignes

A mi parcours de ce jeu Déjà, la toile est inondée de témoignages des participants. A l’instar de Moustik le Karismqtique, un humoriste bien connu au Cameroun et ailleurs, on se bouscule aux portillons de Krostel pour bénéficier de la mode Africaine dernier cri. Dans un langage propre aux jeunes et accessible à tous, on s’exprime au sujet des merveilles Krostel « À toutes mes femmes Kirikou,cette robe est la vôtre. Si t'es une femme qui ne Fia pas les Kankan Ways de dehors » Pour qualifier Krostel et ses déclinaisons vestimentaires. Dans le staff Krostel on rassure « Les jeux restent ouverts et vil restent beaucoup de lot à gagner »