Ambiance de fêtes ce dimanche 20 décembre 2020 à l'aéroport international de Douala. La vingtaine de jeunes camerounais admis en Faculté de Médecine en RDC ont embarqué par un vol de Rwandair en direction de Ngoma (RDC) via Kigali.

Du côté des parents, c'était la satisfaction et surtout le soulagement " Ma fille va enfin faire la médecine, le métier de ses rêves. Je remercie l'Institut BIAST pour l'accompagnement. C'est un rêve qui devient réalité..." Jubile un parent, presque au bord des larmes. En effet, c'est l'épilogue d'un processus porté par l'Institut BIAST de Bafoussam qui a abouti à la sélection des 20 heureux élus " La formation en médecine en RDC ne se fait pas sur concours, mais sur étude de dossier.

La sélection est assez rigoureuse. Et grâce à un partenariat avec des Facultés de Médecine en RDC, nous sélectionnons de façon stricte les candidats et les accompagnons pendant toute leur formation en RDC. Ce sont les meilleurs qui sont choisis..." Explique Dr Kamdoum, Directeur de BIAST. Grâce à cette initiative, plusieurs jeunes camerounais recalés dans les concours d'entrée dans les facultés de médecine au Cameroun ont pu se former. " La RDC est une référence en matière de formation en médecine. Plusieurs médecins Camerounais ont été formés en RDC, et je dois même vous dire que l'UDM de Bagangte a par le passé envoyé ses apprenants là-bas. Ce sont facultés de médecine bien équipées qui bénéficient souvent des partenariats avec de grandes universités européennes et américaines..." Justifie le Pr Talla Kisito, le promoteur de l'Institut BIAST. Ce dernier insiste aussi sur le coût de la formation qui serait bien moindre. " Lorsque vous comparez le coût de la formation en RDC avec ce qui se passe ailleurs, vous tombés des nus. Une année de formation en médecine à moins de 500.000 FCFA, c'est vraiment une aubaine..." Ajoute le Pr Talla.

La vague de 20 étudiants partis, les responsables de BIAST ( Bafoussam, 1er carrefour Évêché, tel: 674784870, 695087286) annonce pour le 20 janvier 2021 la deuxième vague. " Nous invitons les parents à très rapidement prendre contact avec nous pour intégrer leurs enfants dans cette deuxième vague. Et il nya pas que la médecine, il ya aussi plusieurs filières en ingénierie..." Conclut le Dr Kamdoum, Directeur de BIAST.