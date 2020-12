Non application de l'augmentation des allocations familiales de 2800 F CFA à 4500 F CFA par mois et par enfant, la FOCACO adresse un ultimatum au Ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire OWONA et au Dg de la CNPS Olivier MEKULU NVONDO.



Depuis le 1er mai 2020, prétextant attendre un décret d'application, la CNPS refuse de faire entrer en vigueur la mesure présidentielle revalorisant les allocations familiales prise dans le cadre du soutien aux ménages en proie aux conséquences de la pandémie de la Covid-19.

Considérant le montant modique actuel d'allocation familiale mensuelle de 2800 F par enfant déjà très faible par rapport au coût d'un enfant (nutrition, habillement, soins de santé), la Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO) s'insurge contre cette inertie, sport favoris de certaines administrations, qui impacte le pouvoir d'achat des ménages des travailleurs et prive depuis plusieurs mois les enfants de leur dû.

La FOCACO demande au Ministre Grégoire OWONA et au DG Olivier MEKULU de mettre en pratique "la très haute instruction" du Chef de l'Etat avant son traditionnel discours du 31 décembre.

La FOCACO EXHORTE LE CHEF DE L'ETAT A TIRER TOUTES LES CONCLUSIONS face cette attitude qui apparait comme une défiance à son autorité, lui l'élu de la Nation et le seul comptable de son action devant le peuple camerounais souverain.



Aujourd'hui encore, l’impact socioéconomique de la pandémie de la Covid-19 sur les ménages continue à se faire ressentir avec acuité et la mesure présidentielle de revalorisation du montant des allocations familiales et d'autres prestations familiales est tombée aux oubliettes.

Au rang des autres prestations familiales concernées par la mesure présidentielle, il y a les allocations prénatales représentant neuf fois le montant mensuel des allocations familiales. Il en est ainsi des allocations de maternité qui représentent 12 fois le montant mensuel desdites allocations.

Non à la privation d'allocations familiales qui accentue la vulnérabilité sociale des familles des travailleurs!

Fait à Douala, le 21 décembre 2020

Alphonse AYISSI ABENA

Président exécutif FOCACO

Tel:(+237)699528706