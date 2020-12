La cérémonie y relative qui a eu lieu le 16 décembre 2020 à Douala était l’occasion pour Léonard Ambassa et ses collègues de boucler le processus de mise en place de statuts et règlement intérieur qui appellent une nouvelle donne qui régira désormais le Conseil Supérieur de l’Ordre National des Experts-Comptables de la Cemac (Csonec).

Toute association qui se respecte, afin d’éviter toute forme de navigation à vue susceptible de provoquer du désordre et des incompréhensions, s’est toujours doté de ces documents que sont les Statuts et le règlement intérieur. Le Conseil Supérieur de l’Ordre National des Experts-Comptables de la Cemac (Csonec) qui se veut un regroupement sérieux, ne pouvait pas échapper à cet ordonnancement des choses. la qualité des personnalités qui ont d’ailleurs pris part à la rencontre de Douala en témoignait de l’importance. On peut à ce sujet faire cas de l’expert-comptable Jean-Marie Momo ou encore de Lionel Canesi président du Csonec, organisme qui a d’ailleurs financé ou encore d’Annick Olivier de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes (Cncc) à travers la Direction des Partenariats internationaux dont Géraldine De Léon est la responsable, sans oublier les responsables de la Cemac, avec le Directeur du Marché Commun et le responsable en charge des professions libérales ; les présidents des conseils des Ordres Nationaux des Experts-comptables des pays de la Cemac ; Les membres du Conseil de l’ordre des Experts comptables du Cameroun.

Il a fallu du temps : un an pour finaliser ce projet sur lequel devront désormais s’appuyer les experts comptables afin de mener à bien et en toute légalité et légitimité leurs activités au regard de la complexité et de la délicatesse qu’elles revêtent en matière économique. Un règlement intérieur et des statuts répondant aux normes, l’attente aurait valu la peine d’être vécu quand on sait qu’en la matière, « les opinions qu’ils émettent (ndrl : experts-comptables), permettent aux Etats, aux entreprises de pouvoir d'avoir des financements » comme l’aura d’ailleurs expliqué Léonard Ambassa, président de l’Ordre National des experts-comptables du Cameroun. Allant plus loin, il indiquera que lorsqu’un organisme finance un tel projet dans la zone Cemac c'est en gros dans le but d'améliorer sa signature, pour ne pas dire, sa crédibilité et sa notoriété.

Les statuts et le règlement intérieur qui viennent donc d’être remis auront pour finalité, on s’en doute bien, de permettre aux parties prenantes de pouvoir travailler dans les normes. Car dans un pays où il y a des experts-comptables, la Banque mondiale est disposée à donner des financements et comme le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du cameroun et le plus indiqué d’Afrique Francophone, il fallait bien qu’il y ait davantage d’ordre. Car l’application tout azimut des Normes fait la fierté des investisseurs. Autant d’atouts qui justifient l’intérêt que revêtait la disposition des documents qui ont été remis. Dès lors, il n’y a plus de soucis à se faire quant à confiance qu’il y aura à accorder aux experts-comptables de la zone Cemac et partant, au pays qui constituent cette communauté. Un Ordre qui fonctionne dans l’ordre, c’est bien. Mais dans le désordre, c’est la catastrophe. Au sein du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Experts-Comptables de la Cemac, tout est désormais en ordre.