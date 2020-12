Joseph Dion Nguté ,le premier ministre chef du gouvernement a procédé hier jeudi 17 décembre 2020 à l'ouverture officielle de ce centre commercial considéré comme le plus grand d'Afrique centrale.

C'est en qualité de représentant personnel du chef de l'État que Joseph Dion Ngute a coupé le ruban symbolisant ainsi l'inauguration du Douala Grand Mall.

Avec 18 500 m2 de surface locative ; 140 magasins ; 22 restaurants ; 5 salles de cinéma (1000 places) ; 1 supermarché ; un Spa ; une aire de jeu et garderie pour enfants : des espaces Mode, High-tech, cosmétiques ; des espaces équipement et déco : 640 places de parking ; une station-service Total ; services banques, assurances, pharmacie, opticien, laverie auto. c'est incontestablement le plus grand centre commercial d'Afrique centrale et l'un des plus grands d'Afrique qui vient d'ouvrir ses portes dans la capitale économique du Cameroun

Etabli sur 38.000m2, DGM s’inscrit dans les infrastructures futuristes. Lui qui peut se targuer d’être le seul Green Building dans la sous-région, comme le martèle son promoteur Mathurin Jidjouc Kamdem : «Le Douala Grand Mall est désormais classé ‘‘édifice vert’’, car il respecte les normes environnementales internationales. Le projet économise en effet 30% d’énergie, 50% d’eau et les équipements produisent 60% en moins de Co2. Le chantier a par conséquent reçu en 2019, la certification Edge Green Building. Edge (Excellence in Design for Greater Efficiencies) est une certification conduite par l’IFC, institution membre du Groupe de la Banque Mondiale. Le Douala Grand Mall devient ainsi, le premier green building d’Afrique centrale.»

DGM est le fruit du partenariat entre le fonds d’investissement britannique Actis et l’entreprise locale Craft Contractors. Les travaux, conduits par l’entreprise générale sud-africaine Raubex-Renovo, ont démarré en décembre 2017 pour s’achever en août 2020, du moins la première phase. La seconde phase (Business Park) intègrera la construction d’un hôtel et d’un parc de bureaux. Les deux phases font un total d’investissement d’environ 80 milliards de Fcfa. A l’issue des deux phases, environ 4500 emplois directs et indirects seront créés. «Actis souhaite vivement que Douala Grand Mall et Douala Business Park suscitent et fassent naître des projets similaires dans d’autres villes du Cameroun, afin de dynamiser encore plus, le potentiel économique de l’ensemble du pays, qui est très important», déclare Eric Mansuy, Directeur Actis Cameroun.Situé aux portes de l’aéroport international de Douala, le DGM n’a aucune bile à se faire quand à la clientèle. On ne peut pas faire mieux stratégiquement parlant. De plus, le quartier Bonadiwoto couvre une zone de chalandise de près de 4 millions d’habitants. 300 000 visiteurs y sont attendus tous les mois. «Cette magnifique battisse conforte le statut de capitale économique que nulle ne peut contester à la ville de Douala. L’infrastructure moderne érigée en ces lieux valorise le foncier urbain et contribue au rayonnement de la ville, avec d’autres infrastructures comme le Complexe sportif de Japoma. L’arrimage aux normes et standards internationaux des produits qui y seront commercialisés, va conférer au made in Cameroun, un label de qualité supérieure», dixit le Premier Ministre Joseph Dion Ngute.

Le Chef du gouvernement a également profité de la circonstance pour conseiller la destination Cameroun. «Les nombreux investisseurs étrangers qui proposent de réaliser des projets dans notre pays, attestent de l’attractivité du Cameroun et de son potentiel économique. Je lance un appel aux investisseurs qui hésitent encore à faire le pas décisif ; je voudrais leur dire que le Cameroun est un pays sûr. Je leur demande d’essayer le Cameroun comme plusieurs l’ont déjà fait, et ils verront combien il est bénéfique d’y investir.»