Un important don de matériels scolaire a été remis aux écoles primaires du Nyong et Kelle. C’était une cérémonie riche en couleurs pour une action citoyenne. En présence de toutes les composantes politiques, administratives, scolaires et culturelles de la ville d’Eseka.

Chef lieu du département du Nyong et Kelle, région du centre, L’esplanade de l’Hôtel de ville d’Eseka a abrité vendredi 11 décembre 2020, la cérémonie de remise par CAMRAIL, d’un important lot de matériel scolaires. Il s’agit de de cent table-bancs destinées aux écoles publiques des localités de Song Matip, Song Hot, Song Deng et Pombe.

La portée de ce geste citoyen a été appréciée à sa juste valeur par Bertha Ndjoa, directrice de l’école publique de Pombe, «C'est une grande joie pour nous, surtout que nous avions un déficit en tables-bancs. Grâce à ce don de CAMRAIL, les enfants seront désormais confortablement assis » De plus, ce don de Carail vient repondre à la politique gouvernementale qui met l’éducation et la formation des jeunes au centre de ses préoccupations.

A l’occasion, Sylvain Moïse TJOCK, Maire de la Commune d’Eséka, a exprimé son satisfecit, «Nous apprécions à juste titre ce don de tables-bancs de CAMRAIL, destiné à nos enfants qui sont l’avenir de ce pays, et qui nous permettra de renforcer le confort des apprenants de notre municipalité. C’est une contribution citoyenne que nous saluons».

L’occasion était donnée pour le Directeur général Camrail de renouveler l’engagement du Groupe Bolloré aux cotés des jeunes et de leur éducation.

Pour Pascal Miny «A travers ce don, nous espérons voir les écoliers de la ville d’Eséka relever le défi de l’excellence. En ce qui nous concerne, nous restons engagés aux côtés de l’éducation de la jeunesse, comme nous le commande la politique du Groupe Bolloré en la matière, afin d’accompagner les pouvoirs publics dont les investissements et les efforts sont connus»

Bien plus, Ce don est la suite de plusieurs appuis multiformes de CAMRAIL au Chef-lieu du Département du Nyong et Kellé. L’entreprise a notamment procédé au relèvement du plateau technique de l’hôpital de District d’Eséka (matériel médical, lits, groupe électrogène...), et à l’aménagement d’un forage dans cette formation hospitalière. Des initiatives qui font partie des engagements de responsabilité sociétale de l’actionnaire de référence de CAMRAIL. Elles participent de la politique de proximité de CAMRAIL qui mobilise en moyenne chaque année 400 millions de FCFA au bénéfice des communautés riveraines du réseau ferroviaire camerounais.

À propos de CAMRAIL

CAMRAIL, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit en moyenne 12 milliards de francs CFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1.500 employés directs, 4.000 personnels de la sous-traitance, CAMRAIL développe une politique volontariste des ressources humaines