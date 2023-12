Tchad :: Musiques : R9 Garandi Ou La Marche Glorieuse D'un Promoteur Artistique Talentueux :: Chad

Il veut voir l'art, notamment la musique tchadienne, sortir des sentiers battus. De son vrai nom, HANPONRÉ GARANDI, il a opté pour R9 GARANDI comme nom d'artiste.

À travers des émissions telles que "Showbiz tchadien", "Music Promo", diffusées sur les ondes de FM HAGUI ( Ndjamena - Ardep - djournal 101.1 MHz), le jeune animateur radio travaille à l'essor de la musique tchadienne. Aussi convient - il des artistes au cours de ses émissions, leur donnant ainsi l'occasion de parler de leurs projets, de passer des messages au public, et de faire la promotion de leurs œuvres. R9 GARANDI veut d'un Tchad artistique émancipé et imposant.

D'une polyvalence rarement rencontré chez les animateurs radio, R9 GARANDI allie passion, jeunesse et talent. Au fil du temps, il a travaillé, et devenu un spécialiste en communication culturelle. Et malgré l'aura et la gloire qui le harcèlent, le jeune promoteur culturel reste humble et garde les pieds sur terre. Ses débuts datent pourtant seulement de 2010, à Harmonie FM. Il est alors finaliste de l'émission " Vacances en couleurs". Le jeune stagiaire tape à l'oeil des responsables de la radio. Il sera confirmé. Il présente " Guest Star " et " NRFM". Et aujourd'hui, R9 GARANDI est courtisé pour la présentation des grands événements.

La Nation reconnaissante

Le dynamisme du jeune animateur radio ne laisse personne indifférent. Il gagne en notoriété. En 2020, il crée la plateforme " Valorisons la Musique Tchadienne avec Fierté". Fort de ses actions d'éclat pour la promotion de la musique de son pays, des actions qu'il serait fastidieux d'énumérer en ces lieux rigoureusement normés, il reçoit la reçoit du gouvernement de son pays. Le ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité lui décerne une attestation de reconnaissance.

Ses combats

R9 GARANDI milite pour le statut de l'artiste tchadien. Et pour ce faire, il n'hésite pas à organiser des débats, et interpelle les autorités. Pour lui, l'obtention d'un statut spécial pour l'artiste tchadien, est primordial pour amorcer le chemin vers la structuration de l'univers artistique du pays. " Je plaide pour le respect de l'artiste", scande-t-il. Il argue que l'artiste est un porte- étendard ayant pris une sorte d'engagement envers son pays.