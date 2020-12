Le top management de la la Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) a donné un point de presse a son siège de Douala. Dans le cadre de sa nouvelle identité et les retombées de sa restructuration.

Le décor a été planté, par Jean Baptiste Bokam, président de conseil d’administration de la banque. Sous forme de quitus donné un Directeur général de l’institution. En dépit des interprétations erronées, qui la donnait en faillite « la Bicec est debout et restera la 11 eme région du Cameroun » et pour cause, un an après sa mutation comme filiale du groupe Banque Centrale Populaire(BCP), la banque s’est résolument tournée vers son avenir en s’engageant dans le développement de l’économie pour le bien être des Camerounais.

Pour Le Directeur General, la « nouvelle Bicec » qui prend son envol va imprimer ses marques avec de nombreux déploiements et le lancement de nouveaux produits. Et surtout par le financement des projets structurants, leviers de l’économie Camerounaise. (Infrastructures, projets à impact social et environnemental : écoles, hôpitaux, routes...) Ici, on confesse que « Appartenir au Groupe BCP est une formidable opportunité pour la BICEC, qui se dote ainsi des moyens de ses ambitions afin de prospérer, de faire grandir ses partenaires et employés, tout en assurant à ses clients les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins » Aussi Avec plus de 380.000 clients et près de 800 collaborateurs, la BICEC occupe une position de premier plan sur l’ensemble de ses marchés: particuliers, professionnels et corporates.

La Bicec tire désormais cette crédibilité à la solidité financière que lui confère son partenariat avec le groupe BCP. Aussi En rejoignant le groupe BCP, la BICEC adopte l’emblème du cheval arabe. Pour le directeur général il s’agit d’ « Une marque plus visible, plus digitale, plus internationale, qui renforce notre marque en mettant en valeur le nom de notre Banque, tout en marquant notre appartenance au groupe BCP ». Un an apres ce rapprochement, le bilan se décline en plusieurs points notamment : la finalisation, sur les plans juridique et réglementaire, un programme d’intégration dense, la co-construction avec la BICEC une feuille de route stratégique ambitieuse à 3 ans, un programme de transformation qui permette à la BICEC d’ancrer son leadership et sa place de choix dans le paysage bancaire camerounais.

Avec une inflexion digitale pour les clients de la banque par le déploiement par le lancement de nouvelles cartes, Une solution m-banking ergonomique, sécurisée et riche en fonctionnalités innovantes, Des services Bank-to-Wallet et Wallet-to-Bank. Pour les entreprises Une amélioration continue de la prise en charge rapide des besoins, en lançant un canal de gestion des réclamations baptisé « Customer Service Trade », pour une meilleure écoute et une amélioration continue des offres. Ce service est opérationnel depuis cette semaine et les clients peuvent faire parvenir les réclamations via l’adresse mail : serviceclienttrade@bicec.com .

Au finish et au profit de ses clients, les entreprises et partenaires, La Bicec opère une véritable mue qui à coup sur apportera une plus value dans l’économie Camerounaise. Aussi et pour Kamal Mokdad, Directeur de BCP et de l’international « L’évolution de l’identité de marque de la BICEC, son histoire et son ADN uniques, les avancées que nous avons déjà pu réaliser ensemble, et le futur que nous construisons main dans la main, traduisent la détermination du groupe BCP à fournir aux clients et partenaires de la BICEC, les solutions et les moyens pour Grandir. Ensemble »