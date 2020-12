AKAK-ESSE GATE ACTE 02 SAIDOUNA ALI SOUS-PREFET DE SANGMELIMA PROFERE DES MENACES , VISANT A SUSCITER UN SENTIMENT DE CRAINTE AU SEIN DE LA DIASPORA.

Chers camarades, Monsieur Saidouna Ali, nous allons être clair avec vous.

Il s’agit des milliers d’enfants qui n’auront rien sous la dent à noël et au nouvel an. Soyez un peu responsable. Tout le monde n’a pas votre chance d’être administrateur madame enseignante…….

Un peu d’humanisme. Monsieur Saidouna Ali arrêtez de paniquer, le Cameroun est un état de droit.

Vous n’avez cessé d’appeler Pierre Paul Jacques pour vous plaindre de l‘Observatoire des Textes de Base du Cameroun mandaté par la diaspora pour répondre aux attentes des populations d’Akak-Essé sur l’exploitation de la carrière d’Akak-Essé.

Attention deux mois d’enquêtes. Choquée par la situation intenable des populations d’Akak-Esse et les conditions indignes dans lesquelles vivent ces deux mille familles sans ressources alimentairse due au soulèvement des poussières avec des effets sur la santé et l’alimentation des populations , les feuilles de manioc, de bananes sont couvertes d'une poudre blanchâtre), l’ensemble de la diaspora du cameroun en France suit et soutient ces populations qui survivent dans des squats insalubres sans eau potable ni électricité, ni centre de santé et de loisir .

La chasse est devenue impossible, le gibier se fait rare dans la foret à cause des nuisances sonores des concasseurs, la pèche est aussi impossible, le poisson est introuvable dans ces rivières souillées avec le déversement des produits chimiques et des eaux usées.

Pendant que la diaspora de Sangmelima en France par la voix de L‘Observatoire des Textes de Base du Cameroun s’attend à voir les populations d’Akak-Essé rentrer dans leur droit, en privé (WhatsApp)

Monsieur Saidouna Ali, sous-préfet de l’arrondissement de Sangmelima profère des menaces, son seul moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte dans les rangs de la diaspora camerounaise de France. Monsieur Saidouna Ali, c’est raté.

L‘Observatoire des Textes de Base du Cameroun vous rappelle que le Cameroun est un état de droit c’est-à-dire un état dans lequel le droit s'impose à tous, y compris à l'État lui-même.

Aussi nous avons senti une profonde insuffisance professionnelle dans votre correspondance sur WhatsApp , nous nous permettons avec votre accord de vous faire un peu de pédagogie en matière de communication.

C’est une honte pour un administrateur de votre rang de vous exprimer de la sorte dans WhatsApp. Recyclez-vous UN PEU DE PEDAGOGIE Monsieur Saidouna Ali, la hiérarchie est inhérente au travail dans l’administration camerounaise.

Nous sommes dirigés ou nous dirigeons. Et lorsque nous avons à faire à notre boss, notre manager ou à tout dirigeant, nous avons parfois du mal à bien nous positionner, à bien communiquer, ou tout simplement à avoir et garder le bon positionnement.

Personnellement , lorsque je veux obtenir quelque chose, je ne le présenter pas comme une demande qui devrait susciter un merci mais comme une demande vécue de façon légitime. Chaque fois que vous formulez une demande suivie d’un « s’il vous plait-merci », vous créez pour l’oreille qui vous écoute la possibilité du non. Plus, de façon très neutre et non émotionnelle, vous laissez transparaitre que vous vous sentez légitime de votre place et de vos demandes, plus vous créez comme image de vous quelqu’un qui sait ce qu’il veut et vaut, mais avec responsabilité.

La vie dans l’administration demande un minimum de conscience des rapports humains. Nous avons parfois les mauvais réflexes face à la hiérarchie. Conditionnés par notre scolarité à installer un climat de soumission plutôt que de respect mutuel transversal. Car en premier lieu, qu’est-ce qui peut amener des craintes dans le fait de s’adresser à notre supérieur ? L’idée que nous nous en faisons. Notre esprit, plus que l’organigramme de l’administration, crée en nous un rapport inégal entre nous et notre boss. Pour nous adresser à lui sans crainte, nous devons le descendre du piédestal symbolique sur lequel nous l’avons mis. Comment y parvenir ?

En comprenant qu’il n’est jamais bon de créditer une personne d’un savoir du fait de son statut. Notre boss n’en sait pas forcément plus que nous. Avant de le créditer, attendons qu’il ait vraiment fait ses preuves. Ainsi, lorsque nous nous adressons à notre boss, nous devons avant tout prendre le temps de le visualiser comme notre égal. Ayons toujours un positionnement d’égal à égal. Le bon positionnement, la bonne manière de s’adresser à son supérieur est, en premier lieu et de manière universelle, toutes cultures confondues, de communiquer d’égal à égal. De nous adresser à lui sans manifester par nos mots que nous le situons au-dessus de nous, sans manifester à travers notre langage lexical que nous nous situons en dessous de lui.

Ainsi, et cela dès la salutation, prenons le temps d’être avec lui comme nous serions avec un collègue. Il ne s’agit pas de copiner car ce serait un très mauvais pari, mais de laisser percevoir que nous sommes le même avec notre boss, nos collègues ou nos subordonnés.

La même neutralité. Sachons que le respect ne passe pas forcément par le fait de créditer l’autre d’une supériorité même si elle est avérée et organisationnelle. Notre boss sait qu’il est notre boss.

Mais verbaliser ce point-là lorsque nous communiquons avec lui va le pousser, lui, à nous parler de cette place de dirigeant. Si nous nous adressons à lui d’égal à égal, le regard qu’il posera sur nous sera plus factuel. Ce que nous faisons, ce que nous donnons, ce que nous créons. Si nous nous positionnons dans un rapport employé-directeur, il regardera notre travail avec d’emblée un regard plus critique. Concrètement, comment se positionner d’égal à égal ? En ne lui demandant pas de l’aide, mais des conseils. En ne nous excusant pas à tout bout de champ. En étant confiant sans donner l’impression que nous cherchons à lui prouver quelque chose.

En comprenant que nos craintes, peurs et sensations désagréables face à la hiérarchie se nourrissent de la place symbolique que nous donnons à notre boss. La crainte s’arrête quand on en comprend la source. Une des premières sources est souvent le manque de stratégie dans les univers professionnels..

Partagez largement Partagez largement Partagez largement

Pour la diaspora de Sangmelima en France

Aba’a Martin-Roger

Directeur de L‘Observatoire des Textes de Base du Cameroun

Ancien Eleve de l’Institut d Etudes Supérieures de Techniques d’ Organisation Cnam. Ingénieur-Référent - Cadre d’Ile de France UGICT-CGT.

Délégué Syndical CGT.

Conseiller du Salarié Paris Ile de France