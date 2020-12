Ces infrastructures réalisées dans le cadre du programme de désendettement et développement sont fait de béton compacté au rouleau (Bcr). Des experts expliquent ses avantages.

La boue ou la poussière selon les saisons cède désormais place au goudron. La traversée urbaine de la ville de Bafoussam qui a été pendant plus d’une décennie un cauchemar pour les citadins ou pour les voyageurs de passage dans cette ville présente un visage reluisant. Les embouteillages sont de moins en moins présents avec la disparition des « nids de poules » sur le petit goudron restants jusque-là. Cette révolution est le résultat de la réhabilitation de certains tronçons de routes existantes ou la création de certaines voies de contournements rendant ainsi la circulation fluide. Que se soient au niveau de la ceinture du marché A de Bafoussam ou du tronçon marché B à l’hôpital régional de Bafoussam, de l’école du plateau, du carrefour Madelon et du premier carrefour Socada, ces différents tronçons affichent une peau neuve.

Place au béton compacté au rouleau

Face à l’ incivisme remarqué, du lundi 16 au jeudi 20 novembre s’est tenu à Bafoussam, une campagne citoyenne de sensibilisation, de vulgarisation et de mobilisation des populations sur les avantages du béton compacté au rouleau (Bcr). Supervisée par Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam a saisi cette occasion pour inviter les populations à plus de civisme tout annonçant la phase répressive ayant pour but d’assurer le maintien des différents ouvrages dont la ville de Bafoussam est bénéficiaire. « On ne peut pas compter uniquement sur le civisme pour mettre un terme à l’anarchie qui sévit dans la ville de Bafoussam. J’ai déjà commencé à mener quelques actions et quand je dis je fais. Après la phase de sensibilisation, nous allons passer à la phase répressive. Nous allons faire la même chose comme ce que nous avons fait en ce qui concerne l’enlèvement de ces chapeaux qui enlaidissent les bâtiments de la ville ainsi que les garages sur les emprises des routes et consorts », s’est-il engagé.

Avantages

Dans le cadre du programme de désendettement et développement (C2d) capitales régionales, la ville de Bafoussam bénéficie déjà de 20 km de route réalisés en béton compacté au rouleau (Bcr). Cette technologie innovante selon la cellule locale de suivi de la communauté urbaine de Bafoussam (Cub) est réalisée pour la première fois au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. « Cette technologie que nous avons adoptée à Bafoussam, est relativement plus durable que les routes en béton bitumineux au regard de la rigidité de sa structure. Nous avons des routes qui ont des épaisseurs minimales des bétons de 15 à 18 centimètres par endroit. Le Bcr est relativement plus durable que les autres structures. Mais également il offre une facilité d’entretien.

Cette technologie est conseillé aux collectivités territoriales décentralisées parce qu’elle est facile d’entretenir. En dehors des machines pour sa mise en oeuvre, le béton constitué des matériaux locaux à savoir du sable, du ciment, et du gravier sont produits au Cameroun. Pourtant, avec les autres produits bitumineux, qu’on ne trouve pas déjà au Cameroun, des techniciens pour mettre en oeuvre ne courent pas les rues », justifie Jean Joël Kokam, coordonnateur de la cellule locale de suivi du programme C2d à la communauté urbaine de Bafoussam.

A côté des chantiers routiers réalisés dans le cadre du programme C2d capitales régionales dont a bénéficié la ville de Bafoussam, l’Agence française de développement (Afd) a fait bénéficier à la capitale de l’Ouest des réalisations ayant contribuées à sa modernisation. La construction d’un immeuble R+1 abritant les locaux de la Cellule Locale de Suivi des projets C2d, la réhabilitation de 20 km de route en Bcr dont 9 km de voie de contournement du centre commercial et 11 km de voie de désenclavement des quartiers à habitat dense entrent dans le cadre de ce programme. Du même programme, on peut noter la construction de dix latrines dans certaines écoles, de sept toilettes publiques dans les lieux publics à forte fréquentation, et de dix kiosques à eau sans oublier la fourniture et la pose de 83 candélabres solaires à éclairage publique sous l’orientation des trois maires des communes de la Mifi.

La construction en cours du tout premier parc à loisirs de la ville de Bafoussam sur une superficie de 8 300 m² et dont la livraison est prévue le 15 mai 2021 est l’un des projets du programme C2d en cours dans la ville de Bafoussam depuis le 27 novembre 2014. La maire de la ville de Bafoussam a par la même occasion annoncé le démarrage imminent de la réhabilitation partielle du pourtour du marché A, avec la construction des boutiques modernes en R+1, de la modernisation du Marché Casablanca avec la construction d’un hangar pour zone de la volaille et d’un autre pour les vivres frais, la réhabilitation de la voie principale dudit marché en pavé autobloquant, l’aménagement en dallage en béton armé de 15 cm d’épaisseur sur la zone de déchargement. La construction de la zone à bétail et la modernisation de deux zones d’abattage d’animaux.

La construction d’une salle de fête polyvalente de 1 200 m² de 1000 places environs avec mezzanine, constituée d’une salle de réunion, des bureaux et des toilettes publiques.