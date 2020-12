Mesdames et messieurs les journalistes, Chers Amis et partenaires de la presse, Chers compatriotes, Chers amis du Cameroun, de l’Afrique et du Monde

Nous nous retrouvons à nouveau chez moi, dans cette résidence devenue bientôt un petit endroit mythique qui portera une histoire, qui deviendra ou est déjà devenu symbole, symbole de promotion et de production d’un autre Cameroun, d’une autre vision pleine d’espérances et de promesses pacifiques, pour toutes les filles et fils de notre terroir, cela sans distinction.

Au nom du Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR) dont je suis le premier mandataire par la seule et unique volonté de mes camarades, je vous dis franchement merci.

Comme vous avez déjà dû vous rendre compte, y compris ceux qui au départ croyaient que nous sommes venus simplement grandir le nombre de formations politiques, il ne s’agit pas pour nous de satisfaire à un rituel, il s’agit de plancher profondément et surtout honnêtement, sur le destin de notre pays. Parce que le Cameroun est doté de splendides richesses arc-en-ciel, parce que le Cameroun ne saurait être poussé dans la haine inconsolable ni dans des chemins sans horizon, le MPDR est né pour le rappeler, pour le répandre et pour le conforter.

C’est pour nous une mission exaltante, une mission quasiment divine, une mission pour le succès et l’opérationnalisation desquels, toutes nos mains, tous nos cœurs, tous nos talents, toutes nos conditions sociales et toutes nos croyances, rites, traditions et coutumes des quatre coins du pays sont nécessaires.

Le point de presse que nous tenons, est devenu tellement important, que manquer de le faire, créerait un vari vide, générerait moult frustrations et laisserait le champ libre à des spéculateurs, peut-être même à des ennemis de notre pays rompus dans la promotion des semences de la haine, de la violence, des illusions et des fausses nouvelles, au moment où nous avons plus que jamais besoin, d’entendre des voix du dialogue et de la réconciliation.

C’est aussi notre outil privilégié de formation de nos militants et sympathisants, de même que le temps permanent et inlassable de manifestation de notre présence ainsi que d’expression de notre spécificité politique, sociale et psychologique.

Mesdames et messieurs,

AU PLAN NATIONAL

Le Cameroun, notre pays, s’est réveillé le lundi 07 décembre 2020, sous un soleil nouveau, un soleil qui projette un regard positif sur son futur, un soleil qui ouvre la voie à l’accélération de son système de gouvernance, à la modernisation de son statut étatique, et à la consécration tant souhaitée et même implorés, d’une meilleure participation des collectivités locales de même que des gardiens des traditions identitaires, à la définition et à la gestion des exigences de développement.

Oui, nous pouvons être fiers, heureux et satisfaits de ce qui vient de se passer. Il y a certes le principe et son application, le texte, l’esprit, l’exécution, le vécu et le jugement y relatif. Chacun pourrait avoir son opinion, ses critiques et pourquoi pas de réels regrets, toujours est-il que le Cameroun est entré dans une nouvelle ère de la gouvernance mieux responsabilisée à la base, et mieux assumée dans le peuple citoyen.

Le MPDR déclare, que nous soyons de gauche ou de droite, du pouvoir gérant et gouvernant ou de l’opposition critique et contestataire, la constance que nous partageons tous sans équivoque, c’est le calme, la tranquillité, la sérénité, la popularité et l’adhésion qui ont caractérisé les opérations de vote ce 06 Décembre 2020. Le Cameroun n’a pas brûlé à cette occasion et il ne brûlera pas à une autre occasion, ni à aucune occasion.

Le MPDR déclare, s’agissant des résultats, qu’il n’y avait aucun doute au départ, que le parti au pouvoir, le RDPC, par son nombre important d’élus locaux, allait logiquement sortir vainqueur de ces élections, disposer ainsi d’un nombre plus élevé de conseillers et contrôler logiquement la presque totalité des Conseils régionaux. Néanmoins, il y a lieu de féliciter l’UNDP emmené par Maigari Bello Bouba, l’UDC emmené par Hermine Patricia Ndam Njoya Tomanio et le FDC emmené par le jeune Denis Atangana, pour leur brillante prestation, qui leur ont permis de contester avec succès la suprématie du RDPC.

Le MPDR déclare, s’agissant des contestations qui font jour, en alimentant des prêches inappropriés, autre version du discours de la haine, de la jalousie et du désordre, que l’honnêteté et la raison doivent primer, si certaines personnalités et leaders politiques, qui expriment de telles incohérences veulent aller loin et survivre. Le calme, la pondération et le recul devraient les habiter, et les amener à tirer des leçons de ces élections pour grandir, pour atteindre la maturité.

Le MPDR rappelle, que non seulement il s’agissait d’une élection au suffrage indirect, mais par ailleurs qu’aucune élection ne ressemble à une autre. Cela est vrai dans tous les pays, dans toutes les civilisations des processus électoraux, dans tous les systèmes de gouvernance, quelles que soient les doctrines et les idéologies. On ne devient pas maître en politique par une performance à une seule et unique élection. On ne devient pas politicien parce qu’on à une belle tête, de beaux diplômes, de beaux costumes, de beaux discours et de belles promesses. La politique s’apprend et on apprend à devenir politicien, à construire un destin politique et à vendre ses idées politiques. Ni l’injure ni la familiarité, ni l’amitié, ni aucun bonheur et ni aucune pitié, ne confère les clés de la politique et le succès en politique. Les croissances et les triomphes éphémères sont ce qu’il y a de plus récurrent et de plus répandu en politique.

Le MPDR déclare ainsi, que l’idée même de politique dans le contexte camerounais, suppose un apprentissage plus important et plus long que dans n’importe quel autre pays. Que des partis aient cru voir leurs militants ou des élus locaux faire autre chose, suivre un autre chemin, servir une autre cause que ceux de leurs supposée profession de foi, dénote une absence de formation, un vide de doctrine et une grave défaillance de construction mentale et sociale. C’est pour cela que nous au MPDR, sommes engagés pour construire méthodiquement dans le temps, la patience et la sagesse, un grand parti, un vrai parti politique ancré dans nos réalités, et puisant dans toutes les expériences concrètes, passées et actuelles. Créer un parti politique ne fait pas de vous un politicien, il fait juste de vous un candidat pour passer le concours d’entrer à l’école de l’apprentissage de la politique. Vous ne deviendrez politicien que plus tard, et peut-être même jamais.

Le MPDR déclare, au regard de tout ce qui précède, que le parti vainqueur des élections, est celui qui par l’histoire et un ensemble de données contextuelles, psychologiques, politiques et idéologiques, dispose effectivement de moyens concrets et d’une logistique établie pour prévaloir. Ce n’est pas le parti au pouvoir qui a été trop fort, ce sont ses contradicteurs actifs et inactifs, actuels et virtuels qui ont été trop faibles, trop mal préparés, trop mal formés, trop mal rassemblés, trop mal organisés, trop peu avisés et trop infantiles.

Le MPDR pour sa part, et pour n’avoir pas pris part aux dernières élections locales, notamment municipales et législatives, car de création récente, il ne pouvait pas être présent aux régionales. Le parti a donc été absent. Mais, en parti responsable et patriote, nous avons partagé la ferveur des formations engagées et nous partageons l’optimisme, la satisfaction et la vision positive de toutes celles et de tous ceux qui apprécient, l’importance déterminante de cet événement, dans le façonnement du futur de notre pays.

Le MPDR regrette infiniment, le discours très négatif de ceux qui persistent à mentir à nos compatriotes, et qui très certainement réfutent toutes les avancées possibles dans le seul esprit de leurs déceptions, de leurs ambitions démesurées et de leurs instincts de vengeance.

Le MPDR ne comprends pas par exemple, certaines prises de position, émanant de compatriotes pourtant suffisamment renseignés et expérimentés. IL est à ce propos urgent que des clarifications interviennent à tous les niveaux. IL en est ainsi par exemple de notre frère et compatriote Christopher Fomunyoh, dont les propos éloquents et justes par endroits, mais toxiques et réellement dangereux par d’autres, contribuent plutôt à semer le trouble et à entretenir la pagaille nourrie d’incompréhensions.

Le MPDR s’interroge, quand l’éminent compatriote qui réside il faut le préciser aux Etats-Unis, déclare que la presque totalité des anglophones ne croient pas ou ne font pas confiance au pouvoir, est-ce à dire qu’il crée de fait, une division absolue entre les Camerounais ? Si donc notre compatriote se positionne ouvertement comme leader des anglophones, alors qu’il instrumentalise courageusement ce qui devrait être un camp des chefs de la rébellion en cours, pour faciliter le dialogue tant souhaité. Tous les faits relevés pour verser dans le dossier d’accusation, ne plaident pas pour la bonne foi de l’auteur, mais dénote une construction séditieuse sournoise, qui manque de courage pour prendre la responsabilité des assassinats et des crimes odieux connus. Christopher aurait mieux fait de revenir ici et de créer sa formation politique pour indiquer et soutenir publiquement son agenda, ses propositions, ses vues.

Le MPDR accepte comme fondées, les récriminations relatives aux défaillances de notre système de gouvernance, si elles proviennent des gens de bonne foi et responsables. Aucun pays n’est du reste à l’abri des critiques ni des exigences des réformes profondes. Mais, les voix critiques avec des propos d’une virulence exceptionnelle qui résonnent de l’étranger, laissent une impression de fuite en avant et d’expression de frustrations personnelles, plutôt que d’exaltation de sentiments patriotiques. Il faut revenir des Etats-Unis pour s’installer dans les murs du pays, il faut être ici, il faut abandonner les agapes, les privilèges et les délices d’un exil doré, pour rencontrer au quotidien en étant sur place, les ficelles, les voies, les réseaux, et les sources et ressources, qui peuvent et devraient concourir à nous faire avancer. Où étiez-vous depuis trente ans ? Où étiez-vous depuis vingt ans ? Où étiez-vous depuis dix ans ? Non, changer le Cameroun, faire avancer le Cameroun, ne saurait être, et ne sera jamais une question de touristes qui reviennent de temps en temps, administrer des leçons, tenir des grandes conférences à l’étranger, ou négocier des pages dans des médias internationaux pour se faire entendre. Ça ne marchera pas.

Le MPDR s’étonne vraiment, que vous puissiez tout peindre en sombre, ne trouvez rien de positif, critiquez tout, et incriminez durement et gravement le président en place, comme s’il était arrivé au pouvoir par un coup d’Etat ou par une autre voie sanglante. Ce n’est ni juste ni honnête.

Le MPDR reconnaît en effet que le NOSO nous fait réfléchir, nous préoccupe grandement et nous interpelle, certes, mais si tant est que c’est le système de gouvernance qui est en cause, alors parlons du Cameroun tout entier, et des attentes de tous les Camerounais. Lorsque vous évoquez la place des anglophones dans la hiérarchie ? La question qu’un Bamiléké est en droit de vous poser, c’est combien de premier ministres bamilékés y’a-t-il eu depuis l’indépendance et combien de présidents de l’Assemblée nationale ? Nous n’avons pas toujours pris les bonnes décisions, ou nous avons souvent pris les bonnes décisions sans les appliquer de la bonne manière ou au bon moment. Mais la question ne réside pas ou ne réside plus, sur le nombre de systèmes de constitutions voire de colonisations connus par tel ou tel franche de nos populations, la question c’est où voulons-nous aller maintenant et comment ?

Le MPDR déclare que la question de la responsabilité de Paul Biya ou d’Ahmadou Ahidjo, est dépassée. Il s’agit d’un faux débat, d’une utilisation insidieuse des faits historiques voire d’une volonté de manipulation des frustrations objectives, à des fins haineuses. Quand on veut le dialogue, quand on veut la réconciliation et la paix, on ne pointe plus les gens du doigt, on ne cultive pas le sectarisme, on ne va pas raconter aux gens de son village, qu’ils sont brimés et qu’ils devraient demander l’indépendance.

Le MPDR salue avec vibrance, mais humilité et affection, la libération de nombreux cadres, militants et sympathisants du MRC, et se félicite particulièrement de la levée de la résidence surveillée imposée à son leader. Il convient de rappeler pour l’histoire, que des chefs de partis à l’instar de Ni John Fru Ndi et Victorien Hameni Bieleu, ont connu le même sort par le passé. La libération du jeune ingénieur Siewé, citoyen allemand est encore plus émouvante. C’est le lieu de rappeler la précaution élémentaire, la courtoisie et la convivialité, ainsi que quelques autres obligations de tenue, dont devraient faire preuve, nos compatriotes qui séjournent au pays pour des vacances. En effet certains se comportent parfois avec une désinvolture et une défiance inacceptables à l’égard des autorités. Ils ne supportent pas la moindre interpellation pour décliner leur identité, ni même un banal rappel à l’ordre dans la circulation. D’autres brandissent parfois leur passeport européen ou américain, comme un gilet pare-balles ou un laissez-passer autorisant toutes les dérives, toutes les impolitesses et toutes les arrogances. « C’est même quoi dans votre pays de merde-là. Chez nous c’est tantôt ainsi, tantôt ceci et tantôt cela ».

Le MPDR souhaite vivement, cela dit, que la question de la double nationalité soit définitivement réglée. C’est un élément dans la recherche des voies et moyens pour apaiser des tensions avec une certaine diaspora responsable, pour éliminer les frustrations du recours au visa, quand il faut renter voir ses parents et grand- parents. C’est par ailleurs un axe de modernité des rapports et du statut des investissements potentiels, dans un monde de plus en plus ou de mieux en mieux pluriel. Nous louons en cela, le formidable travail et la débauche d’énergie pour l’atteinte de cet objectif, du groupe de travail spécial de l’assemblée nationale, consacré aux relations avec la diaspora.

Le MPDR s’inquiète, s’agissant du climat politique et des perspectives en général, de la promotion du discours sur la lutte armée, une sorte de vandalisme verbale que tentent de reprendre avec regrets, y compris des cadres et chefs de certains partis. Ces gens ont tort, mille fois tort et se trompent lourdement de chemins, de pays, de but et des objectifs. La lutte armée pour l’indépendance est terminée en Afrique. Nous sommes dans la lutte pour le développement et la transformation. Hier c’était hier, aujourd’hui c’est aujourd’hui et demain sera demain. Il faut vivre son temps avec ses contradictions et travailler avec pragmatisme à créer des synergies d’évolution.

Le MPDR réitère sa profonde conviction selon laquelle, le dialogue et seul le dialogue, construit le bonheur des peuples et réconcilie les cœurs. Les partisans de la lutte armée, doivent commencer par indiquer leurs programmes et agendas, et désigner les éléments de leurs troupes, sans doute des mercenaires. Non, il ne faut pas, il ne faudrait pas parler de luttes, de guerres, de conflits, même pas de crises. Rien dans notre quotidien et dans notre vivre ensemble, encore moins dans la configuration historique et culturelle de notre pays, ne nous prédispose à des luttes fratricides dégénérant en lutte armée, ou en guerre civile généralisée. Si l’histoire du Rwanda passionne certains, alors qu’ils émigrent ailleurs. Il y a la place dans le désert du Sahara auprès des bandes de trafiquants égarés, drogués et criminels.

Le MPDR réitère sa conviction selon laquelle, le Cameroun avance et avancera. Si cet avancement doit épouser les contours ou le rythme souhaité par certains compatriotes, alors ils devraient épuiser toutes les voies de recours possibles pour y parvenir, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, ou ce qui n’est peut-être pas encore à leur ordre du jour.

Le MPDR, revenant sur les déclarations de Christopher Fomunyoh, s’étonne que ce dernier cherche par tous les moyens à faire intervenir des puissances étrangères au Cameroun, à créer une dynamique mondiale qui viendrait organiser le partage des pouvoirs, dépecer peut-être le pays et changer de république, en changeant d’Etat pour des Etats, voire pour zéro Etat aussi. Non, ce n’est pas là, la voie de la sagesse, ce n’est pas la voie de la raison. Les vraies dynamiques demeurent internes, endogènes. Nous devons travailler à les faire fructifier, à les faire émerger, à leur conférer une transcendance par rapport aux égoïsmes et aux complots de toute nature. Nous pouvons réussir.

Le MPDR déclare pour clore ce chapitre, que personne ni aucun groupe ni aucun parti, ne doit se donner une importance ou s’octroyer un crédit dans l’absolue, en ce qui concerne la réflexion et des propositions pour aider notre pays à résoudre ses problèmes. L’humilité devrait être la règle, et la préservation de la cohésion nationale la finalité.

Le MPDR suit avec une très grande attention, le déroulement de la session parlementaire consacrée au budget, et apprécie le respect du rituel des exposés des membres du gouvernement, lesquels se soumettent démocratiquement aux questions des élus du peuple. Le processus mérite encore des améliorations ainsi qu’une plus grande transparence, de façon à permettre sans discrimination, à tous les élus et à toutes les formations, de faire prospérer leurs questionnements sur tous les sujets.

Le MPDR se félicite des efforts déployés par le Ministère des finances, pour réduire la masse salariale, en dénichant et en éliminant les réseaux de faussaires sans scrupules. Il est cependant regrettable que malgré ces efforts d’années en années, des niches de trafiquants soient découverts chaque jour. Le mal aurait-il atteint les os, ou serait-il inséparable de notre système de gouvernance ?

Le MPDR, en se félicitant de la prouesse du gouvernement qui continue d’assurer la régularité des salaires des agents de l’Etat, malgré la conjoncture difficile due à la pandémie du COVID 19, pense néanmoins qu’il faudrait travailler à réduire à terme, le nombre de ceux-ci au strict minimum nécessaire, de façon à bien rémunérer la masse critique constituée.

Au chapitre sanitaire

Le MPDR ne cesse de louer le travail du gouvernement, particulièrement la structuration des efforts du ministère de la santé ainsi que la très bonne communication quotidienne. Le discours de distraction concernant la gestion des fonds COVID est très mal venu pour l’instant. Un bilan indispensable sera dressé le moment opportun, par les services et démembrements de l’Etat habilités. Les journalistes doivent éviter ces formes de chantage qui conduisent certains devant les tribunaux, puis derrière les barreaux.

Le MPDR se félicite de la mise au point de vaccins dans plusieurs pays, et le début effectif des vaccinations de masse. L’’espoir que ces développements permettront rapidement de rétablir la normalité dans la vie de la planète est réel. Il faut maintenant souhaiter, que l’accessibilité des vaccins soit facilitée pour tous les peuples.

Le MPDR constate, avec amertume, que, parce que la pathologie du COVID 19 a frappé les pays riches, des vaccins ont très vite été développés et des protocoles de soins adaptés convenus. Pourtant, rien n’est toujours fait en clair, pour le VIH, le paludisme, l’ulcère de brulerie et même l’autisme qui créent des ravages au sud de la planète. Nous assistons là, à la preuve du sectarisme de l’esprit scientifique chez certains, en dépit du discours sur le mondialisme, sur la théorie du grand village planétaire. La vérité c’est que chacun doit se débrouiller, se prendre en main, pour résoudre ses problèmes, sans trop crier ni toujours attendre la pitié des autres.

Pour la vie du parti

Le MPDR poursuit ses échanges officieux et officiels, avec de nombreuses personnalités nationales et internationales, de même qu’avec des formations politiques. A ce propos, deux rencontres majeures ont eu lieu, d’abord avec le président Ni John Fru Ndi du Social Democratic Front (SDF), et ensuite avec le président Denis Atangana du Front des Démocrates Camerounais (FDC). Tous les échanges ont porté sur la mutualisation des efforts pour le dialogue, la réconciliation et la paix au Cameroun.

Le MPDR est heureux de révéler à l’opinion, la formidable excitation que son discours et ses pratiques dans la quête de la paix dans notre pays, suscitent auprès des compatriotes et même auprès des étrangers. Nous sommes quotidiennement débordés de demandes d’adhésion. A ce propos, nous avons décidé d’opter très prochainement pour la méthode des adhésions en ligne, avec toutes les implications que cela comporte, c’est dire également le règlement du prix de l’adhésion du membre, par un compte d’opérateur mobile. Les préparatifs sont dans la phase d’achèvement, et ces adhésions high-tech, devraient logiquement être possibles dès le 1er janvier 2021.

Le MPDR poursuit surtout la réflexion pour le déploiement dans toutes les régions, avec les difficultés que cela comporte également, notamment la rareté de militants fiables, honnêtes, engagés, effectivement patriotes et dégagés de tout instinct de vengeance et autres imparités morales. A ce propos nous avons fait savoir clairement, que tous ceux qui voudraient rejoindre le MPDR pour se venger contre leurs anciens formations partis, promouvoir leur village, insulter des amis ou chercher leur part de gâteau, aillent se promener ailleurs. Nous préférons une poignée de militants convaincus et propres débarrassés de tout soupçons ainsi que de tout travers, à une foule de voyous et de casseurs haineux, tourmentés, fanatisés et aveuglés, sans confiance ni conviction ni formation politique quelconque.

Le MPDR révèle que des tas d’aventuriers se sont présentés à lui, croyant trouver des fonds voire des trésors de propagande et de corruption, reçus tantôt du chef de l’Etat, tantôt des anges, tantôt des fantômes et tantôt de l’étranger. Des faux médecins, des faux cadres de toute discipline et de toute prétention, se sont aussi manifestés, tenant des propos mielleux. Tous ont été découverts et chassés, pendant que d’autres résignés, se sont écartés d’eux-mêmes, déçus de ne pas trouver des caisses d’argent. Des poursuites sont en cours contre certains de ces délinquants nocifs et dangereux.

Le MPDR rappelle qu’il n’est financé par personne ni par aucun organe public ou privé. Nous accepterons des aides et tout concours, mais sans aucune conditionnalité ni diktat villageois, obscurantiste, idéologique ou politique. La dignité et la justesse de nos positions, ainsi que notre rêve de dialogue et de réconciliation, constituent notre principale force et notre seul attrait.

Le MPDR rappelle à tous ses représentants au Cameroun et à l’étranger, qu’ils doivent être regardant, sélectifs et extrêmement rigoureux, sur l’admission des membres. Etre de nationalité camerounaise, ne confère aucune automaticité pour être membre du MPDR.

Le MPDR annonce que dans la semaine du 13 au 20 Décembre, il va se déployer dans le Littoral pour le raffermissement de ses structures provisoires, et l’exploration des moyens de stabilisation d’une équipe définitive.

Le MPDR saisira cette occasion, pour présenter ses condoléances au peuple Sawa particulièrement, et au président du Ngondo en général, pour le décès du vénérable chef des Akwa. Le Roi nous avait fait l’honneur de nous recevoir chaleureusement en 2017, lors ne notre tournée nationale pour évoquer le sort de certains compatriotes privés de liberté, et solliciter sa bénédiction pour notre promotion du pardon, la grâce et la réintégration sociale. Il nous avait lui-même confié déjà à cette époque, qu’il n’était pas très en santé. Paix à son âme.

L’action de nos forces de défense et de sécurité

La gestion de la journée du 22 septembre 2020, a démontré leur professionnalisme, et leur conduite quotidienne pour préserver la paix et la sécurité des personnes et des biens est un motif de satisfaction. Très peu de pays dans le monde seraient sortis de la journée du 22 septembre 2020, au regard des discours destructeurs et irresponsables des promoteurs, sans compter des dizaines de morts. Il n’y a pourtant eu aucune victime à déplorer. Par ailleurs, la rapidité avec laquelle des crimes les plus odieux sont élucidés et les auteurs identifiés et mis aux arrêts, nous honore et nous oblige à féliciter nos forces sincèrement, honnêtement et régulièrement. La pénibilité et les lourds sacrifices sur tous endurés sur tous les fronts, nous pressent encore plus pour saluer leur bravoure et leur engagement républicain. Des bavures et des fautes existent, et nous les condamnons opportunément, mais elles sont très marginales, et constituent plutôt les exceptions qui justifient la règle et le principe de leur professionnalisme avéré.

Pour ce qui est de la déclaration ou les déclarations des dignitaires traditionnels de l’Ouest

Un adage dit que celui qui se fait mordre deux fois par le serpent, au même endroit, à cause de la même négligence ou de la même erreur, est tout simplement bête. Ceux qui pour des intérêts personnels sombres et égoïstes, ou par égarement et turpitude, ambitionnent de pousser encore le peuple de l’Ouest sur des chemins insensés hors des institutions républicaines, avec les conséquences morbides inéluctables, doivent aller vendre leurs promesses ailleurs, dans un autre pays, sous d’autres cieux. Jamais et à grand jamais, le peuple de l’Ouest, ne versera plus ses enfants dans la fosse des folies du radicalisme destructeur et contreproductif. La place de l’ouest est dans les institutions existantes, dans la république, avec l’Etat de droit et non à côté ni à l’opposé. Paul Biya l’avait dit, et ce sera ainsi, absolument ainsi : « Le Cameroun se fera avec l’Ouest ou ne se fera pas ».

Le MPDR fait sienne cette vision en forme de conseil et de recommandation remplies de sagesses. Cela devrait être clair pour tout le monde, et une fois pour toute. Il n’y a pas de place à l’ouest pour un leadership de la guerre civile et du maquis réincarné. Il n’y a pas de place pour des martyrs ensevelis et absents, il y a de la place seulement pour des martyrs et des leaders debout, sages et vivants. Il n’y a de la place que pour la loi et l’ordre, pour le développement et la paix, grâce au dialogue et à la réconciliation.

Le MPDR fait observer, qu’avec l’avènement des conseils régionaux, l’ouest est la région qui va connaître le développement le plus rapide et le plus avancé. Toutefois, rien ne pourra se faire sans la paix, sans le respect des institutions et des lois républicaines dans leur ensemble. Que ceux qui jouent au double jeu ou tiennent plusieurs langages, sachent que tôt ou tard, ils assumeront les conséquences et la facture leur sera présentée. Dans les enseignements des écoles doctrinales de géostratégie, aucune taupe ne réussit à se cacher éternellement.

AU PLAN INTERNATIONAL

D’abord en Afrique,

Le MPDR félicite les peuples du Burkina et du Ghanéen pour la maturité dont ils ont fait preuve, à l’occasion des récents scrutins présidentiels, et espère que quelques déclarations ou quelques allusions maladroites, ne terniront pas le processus. Une égale démonstration pour le scrutin prévu très prochainement en Centrafrique, est très attendue. Par ailleurs, comme il l’avait déjà mentionné, les inutiles tentatives de déstabilisation de la Côte d’Ivoire par des revanchards et résidus de la politique abjecte de l’Ivoirité, ont fait long feu. Il y a lieu de féliciter la clairvoyance des autorités ivoiriennes qui sont entrain de tout mettre en œuvre, pour permettre le retour effectif dans leur pays, de l’ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la jeunesse Blé Goudé.

Le MPDR rappelle que la stabilité de la Côte d’Ivoire est cruciale pour la stabilité et l’équilibre géopolitique voire géostratégique de l’ensemble de la sous-région, et par effet collatéral réel, délicate pour le positionnement du bloc francophone au sein de l’Union Africaine.

Le MPDR souhaite que la grâce soit ensuite accordée à Laurent Gbagbo pour la condamnation à vingt-ans de prison, qui pèse sur lui, et dans la foulée que monsieur Guillaume Soro, ancien président turbulent de l’assemblée nationale de Côte d’Ivoire puisse lui aussi bénéficier de mesure de pardon. Toutes ces libéralités devraient bien évidemment être assorties de conditionnalités rigoureuses, à l’instar de l’abandon de toute menée et visée complotiste, en commençant par l’éradication dans leur esprit, de leur instrument séditieux appelé Conseil national de la transition. A ce propos, il y a lieu de saluer la dissolution de ce fameux conseil par son initiateur et principal artisan, l’ancien président Bédié, ce 09 décembre 2020. Par contre son exigence de nouvelle constitution sonne comme une nouvelle et inacceptable provocation, une surenchère mal venue. On ne fait pas un pas en avant et un autre en arrière.

Le MPDR suit avec actualité et préoccupation, les développements dans la région du Tigré en Ethiopie, et se félicite de la déclaration du gouvernement fédérale contre les comportements attentatoires à l’indépendance et à la dignité du pays de cent millions d’habitants, provenant de certaines organisations impérialistes et néocolonialistes dites ONG.

Le MPDR soutien fermement la position, l’engagement et la résolution du premier ministre éthiopien, dont personne ne contexte la volonté de paix, à l’intérieur comme à l’extérieur.

En Europe,

Le MPDR félicite grandement la Russie, pour la médiation fructueuse et la fin de la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en regrettant les immenses destructions et les pertes lourdes en vies humaines. L’essentiel c’est que les canons se soient tus et que la paix, même relative soit revenue. Le conflit a mis en exergue les défis que la Turquie se donne et entretien, un peu partout dorénavant, en dépit des inquiétudes des partenaires de l’OTAN et des voisins immédiats. A ce propos, la continuité de la dégradation des relations avec la France, est un sujet de préoccupation sérieux. Il est urgent que le discours d’Ankara, respecte quelques usages et protocoles diplomatiques consacrés, convenables.

Le MPDR se montre circonspect, s’agissant des suites du Brexit, au moment où un accord commercial ne semble toujours difficile entre la Grande Bretagne et l’Union européenne. Les implications pour notre pays et pour toute l’Afrique, ne sont pas encore suffisamment appréhendables ni même seulement perceptibles.

Au Proche Orient et dans le Golfe

Les tensions entre l’Iran et Israël, ont atteint un seuil qui mérite que la diplomatie forte se mette en route, dès l’entrée en service du prochain président des Etats-Unis, sans quoi tout peut arriver dans le pire. En rappel c’est l’assassinat récent d’un chef du projet nucléaire iranien, qui est venu aggraver les tensions, couplé avec la présence des troupes iraniennes en territoire syrien, ce que l’Etat hébreu considère comme une menace pour sa sécurité.

Le MPDR tient pour politique et principe universels, l’exigence d’une reconnaissance des droits nationaux inaliénables d’une part et des droits à la sécurité d’autre part, pour tous les peuples de la région. En conséquence toutes les résolutions de l’ONU devraient être respectées, et tous les Etats devraient voir leur sécurité garantie. Les peuples israéliens et palestiniens devraient coexister dans deux Etats voisins, à l’intérieur des frontières sûrs, internationalement consacrées et reconnues.

Le MPDR milite pour une reconstruction totale et rapide, de l’Irak et de la Syrie, ainsi qu’au retour à une stabilité débarrassée des groupes terroristes, y compris au Liban.

Aux Etats – Unis

Il n’existe plus aucun doute, que le président élu, Joseph Biden et la vice-présidente Kamala Haris, prêteront effectivement serment le 20 janvier 2021, et prendront leurs fonctions le 21 janvier à la Maison blanche. Les grands électeurs qui vont se réunir le 14 décembre, ne feront qu’entériner les résultats du vote du peuple, soit 309 pour Biden et 262 pour Trump.

Les espoirs d’un monde meilleur et plus pacifique, apaisé et tourné vers une concurrence loyale entre les nations, sont grands avec le changement de locataire à la maison blanche. Les relations avec la Chine d’une part, la Russie d’autre part de même que les rapports israélo-palestiniens, les relations avec l’ONU et ses institutions spécialisées, sont dans la ligne de mire d’une révision relative, voire d’une transformation ou normalisation.

Donald Trump a administré au monde entier, la plus belle et la plus éloquente leçon, sur la relativité de la démocratie, autant que sur la relativité du vote populaire. Le président de la première puissance planétaire, symbole dans tous les manuels de droit constitutionnel de la pratique démocratique avancée, a fait démentir toutes les thèses, tous les enseignements, tous les symboles de l’Etat e droit démocratique, en banalisant voire en attaquant le verdict des urnes.

Pour finir par la maison, le peuple camerounais suit avec une certaine impatience, la concrétisation des annonces des progrès sur certains grands dossiers, notamment dans le transport avec Camerco, et les infrastructures routières particulièrement. S’il est vrai que les projets autoroutiers Yaoundé -Douala et Yaoundé-Nsimalen, agacent tant par leurs coûts que par les retards accumulés, et ressemblent à des serpents de mer, il est aussi et par ailleurs, indéniable que le pays a réalisé des avancées notables pour certains autres axes majeurs. Les résultats sont visibles dans toutes les régions.

Vive le Dialogue et la Réconciliation,

Vive le MPDR

Vive le Cameroun qui avance

Vive la République



SHANDA TONME

Président et Médiateur Universel