À l’initiative du Syndicat interrégional des travailleurs d’assainissement, propreté et activités connexes du Cameroun (Synitapacc), les employés d’Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam), entreprise privée chargée de la collecte, du transport et du traitement des déchets ménagers dans toutes les grandes villes du Cameroun, appellent à une grève générale. Les employés motivent leur action par le non-respect à répétition du calendrier défini par la direction de l’entreprise pour le paiement des salaires des mois d’octobre et de novembre. La menace sera mise à exécution si d’aventure l’employeur ne respecte pas l’échéancier de paiement du 11 décembre pour le salaire d’octobre, le 16 décembre pour celui de novembre et le 23 décembre pour la gratification 2020.

« Ce mouvement de grève ne pourra prendre fin que lorsque chaque échéance sera respectée et aucune échéance n’est liée à une autre », prévient le syndicat. Les délégués du personnel reconnaissent que la direction de l’entreprise a organisé une concertation le 18 novembre au cours de laquelle elle leur a fait part « des difficultés que traverse l’entreprise et qui sont d’ailleurs récurrentes ».

Le 2 décembre, le président directeur général d’Hysacam, Michel Ngapanoun, est revenu à la charge en leur dévoilant toutes les démarches entreprises par l’entreprise auprès de l’État en vue du paiement de ses créances d’un montant de 20,6 milliards de FCFA.

Malheureusement, oppose le syndicat, la situation « des travailleurs au fil des années va de mal en pire ». Aussi, « nous avons jugé utile de marquer un temps d’arrêt dans le but d’obtenir une attention particulière de notre administration sur les activités que l’entreprise mène », annonce le Synitapacc.

Mais pour l’heure, les négociations se poursuivent entre l’entreprise et les travailleurs, qui n’avancent jusqu’ici aucune date pour le début de leur mouvement.