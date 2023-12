Cameroun :: Élection Président Ordre Des Médecins : Voici Le Cv Et Le Plan D'action Du Dr Rodolphe Fonkoua :: Cameroon

Une biographie comme on en rencontre très rarement sur la place publique. Un plan d'action des plus ambitieux et pertinents pour l'Ordre National des Médecins du Cameroun ( ONMC). Tout se confond en un seul nom : Dr. Rodolphe FONKOUA. C'est le candidat qui veut un «Ordre fort et Indépendant». Ainsi se décline son thème de campagne.

Sa décision est contenue dans une profession de foi rédigée le 22 novembre 2023. Outre le fait de vouloir un

« Ordre fort et indépendant», le Conseiller de l'equipe Sortante veut aussi «Rétablir le médecin dans sa dignité», au soir du 09 décembre 2023, jour de l'élection au sein de l'ONMC, au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

« Aujourd'hui nous nous apprêtons à elire le Président de l'Ordre National des Médecins de notre pays. En postulant à ce poste, je m'engage sereinement à travailler strictement dans le cadre des textes qui régissent notre profession afin de veiller au strict respect des principes d' éthique et de déontologie, de qualifications et compétences indispensables à l'exercice de notre art. », déclare-t-il sans recourir à la sagesse du discours.

Agé de 70 ans, le natif de Bayangam dans la Région de l’Ouest tient plusieurs cordes à son arc. En 1974 , il obtient son Baccalauréat série D. Puis, s'envole pour la Côte d’Ivoire à Abidjan et décroche avec succès son Doctorat en Médecine en 1981.

Médecin dans les hôpitaux de Oumé et de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire . Il regagne le Cameroun et travaille en qualité de Médecin à la Clinique Koumassi à Douala.

Sa créativité et son esprit d'entreprise vont le pousser à fonder la Clinique IDIMED en 1993, devenue Polyclinique IDIMED en 2012 dont il assure les fonctions de directeur.

Grâce à ses compétences professionnelles exceptionnelles, il devient Membre du Conseil de l'Ordre des Médecins de 1995 à 2005 , puis de 2019 à 2022. De 2006 et 2019, il va occuper le poste du Représentant Régional de l'Ordre National des Médecins. Il est marié et père de 09 enfants.

Voici son plan d'action détaillé :

I- EN CE CONCERNE UNE MEILLEURE INSERTION DES JEUNES MÉDECINS DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL , je vous propose:

1) L'introduction des cours magistraux d'éthique et de déontologie en fin de cycle.

2) La création d'une cellule permanente d'accueil et d'information du jeune médecin au sens du secrétariat de l'ONMC.

3) Accompagnement de l'ONMC pour l'obtention de prêt installation taux réduit.

4) La création de société civile professionnelle.

II POUR UNE AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES MÉDECINS,

POUR LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES .

1) Je convoquerai une assemblée générale extraordinaire pour discuter du chômage des jeunes.

2) Je porterai un plaidoyer pour :

- La revalorisation des salaires et du coût des actes médicaux.

- L'abrogation du décret 92-252 PM du 6 Juillet 1992.

- La réduction à 3 ans au lieu de 5 du délai exigible pour l'exercice en clientèle privée à titre personnel.

- L'application de mesures incitatives afin d'occuper les déserts médicaux.

- La gratuité des soins administrés aux confrères dans les hôpitaux publics et de prix préférentiels dans les institutions privées.

III PROTECTION DU MÉDECIN DANS L'EXERCICE DE SON ART

je vous propose :

1) La mise à jour annuelle du tableau de l'ONMC au mois de mars.

2) L'assurance judiciaire aux confrères agressés dans l'exercice de leurs fonctions ou traduits devant les juridictions.

IV. POUR LA PROMOTION D'UNE MÉDECINE DE QUALITÉ

je vous propose :

1) L'obligation de participation annuler à la formation continue.

2) L'organisation régulière des journées médicales au Cameroun.

3) La négociation avec les ambassades pour l'organisation des visas professionnels.

4) L'intensification d'un partenariat privé public.

V. POUR LA TRANSPARENCE ET LA CÉLÉRITÉ DANS LE TRAITEMENT DES MÉDECINS

je vous propose :

1) La digitalisation des démarches avec possibilité de tracking du dossier.

La suppression de la demande d'équivalence pour les diplômes issus des pays membres du CAMES et du COMMONWEALTH par respect des accords de réciprocité

VI. POUR UNE RETRAITE ET DES OBSÈQUES DÉCENTS

je vous propose :

1) La création d'un fond de retraite complémentaire et la souscription d'une assurance obsèques pour chaque médecin.

2) La participation effective et solennelle de l'ONMC aux obsèques de tout confrère décédé.

VII. POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DE LA DIASPORA,

je vous propose :

1) L'intensification d'une coopération gagnant-gagnant

2) L'établissement de ponts SUD/NORD

3) La facilitation d'obtention en 48 heures d'une autorisation temporaire d'exercice pour des missions de courtes durées.

VIII. POUR L'AMÉLIORATION DES RESSOURCES DE L'ONMC,

je vous propose :

1) Une gestion transparente avec production mensuelle d'un rapport financier

2) La recherche de nouveaux sponsors et partenaires.

3) La construction du siège de Douala pour bail emphytéotique

IX. POUR L'HUMANISATION DES MISSIONS RÉGALIENNES DE L'ONMC ET LA MODIFICATION DE SES STRUCTURES , je vous propose:

1) L'étude des dossiers tous les deux mois.

2) Une approche pédagogique des confrères en difficulté au cours des audiences disciplinaires.

3) La création de nouveaux collèges au sein du conseil.

4) La régionalisation de l'ordre national des médecins du Cameroun.

Il connaît donc très bien la maison ainsi que les multiples problèmes que connaît la corporation d'où ses propositions.