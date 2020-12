Ils sont au nombre de huit, ces jeunes étudiants issus de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (SUP'PTIC) présents ce lundi 07 décembre dans les locaux de Huawei Cameroun à Douala et qui, sont arrivés au bout du programme Huawei ICT Campus Recruitment. Ces derniers rejoignent les effectifs de Huawei cameroun, en qualité de stagiaires, pour une durée de 06 mois.

C'est Depuis 2016, que Huawei a progressivement lancé son célèbre programme «SEEDS FOR THE FUTURE», avec le soutien du ministère camerounais de l'Enseignement supérieur et d'autres programmes mondiaux, afin de reveler davantage d'étudiants locaux passionnés des TIC au Cameroun. À ce jour, l'entreprise a déjà formé plus 1000 étudiants et 120 enseignants, en coopérant avec ses quatre universités partenaires des programmes «Cameroon Huawei ICT Academy», notamment SUP'PTIC, l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l(université de Yaoundé 1 (ENSP), l'Université de Douala (FGI & IUT), et l'Institut Universitaire de la Côte (IUC).

Ces programmes de formation des talents par Huawei, ont encore porté des résultats fructueux, car 10 étudiants certifiés ont rejoint Huawei dont huit de SUP'PTIC, et deux autres de l'ENSP de l'université de Yaoundé 1.

Il convient de rappeler que Huawei fournit une excellente plateforme d'opportunités d'emplois pour les jeunes Camerounais, réalisant le cycle écologique des talents TIC locaux. Alors que l'épidémie du COVID-19 fait des ravages, le géant de l'industrie mondiale des TIC n'a pas réduit ses investissements dans la formation des talents, ni arrêté le rythme du recrutement de talents. En 2020, Huawei a ainsi recruté 18 stagiaires qui ont été formés dans le cadre de Huawei ICT Academy et de Huawei ICT Competition.

Au grand bonheur de ces étudiants qui à travers Huawei réalisent leurs rêves. Yvan Belamè l'un des heureux élus exprime son satisfecit d'être de ce stage: '' les technologies de l'information et de la communication évoluent tous les jours, il est important qu'un étudiant ambitieux apprene auprès des meilleurs, et Huawei en la matière est l'un des leaders; effectuer un stage ici nous permettra de mieux s'aguerrir de façon pratique étant donné qu'au cameroun, la majorité des équipements technologiques sont issus de la firme Huawei.'' Et de poursuivre: ''ce stage nous permettra aussi d'avoir plus d'aptitudes professionnelles . A la fin de celui-ci, je pourrai poursuivre mes études pour devenir pourquoi pas un docteur en télécommunications parcequ'il n'y en a pas assez au Cameroun''

Il faut noter qu'en tant qu'entreprise étrangère, la philosophie de Huawei Cameroun est de participer et accompagner la stratégie du gouvernement camerounais dans le transfert de know-how en TIC aux jeunes étudiants, pour qu'ils soient plus compétents sur le marché de l'emploi à l'international, ainsi qu à la demande des employeurs des grandes entreprises, et aussi une possibilité de self-emplois comme les start-ups.

Raison pour laquelle Huawei a lancé un écosystème de talents solide au Cameroun, dont son programme de formation de talents le plus célèbre, "SEEDS FOR THE FUTURE", qui vient de fêter son cinquième anniversaire en octobre de cette année, la formation et certification des enseignants et des étudiants camerounais avec la mise en place de son projet de coopération universitaire en matière de TIC « HUAWEI ICT Academy » depuis 2018 et maintenant, les étudiants, avec le concours « Huawei ICT Compétition » qui leur ouvre une porte dans l'arène international des TIC avec les jeunes du monde entier.

La série de mesures de Huawei pour créer un écosystème de talents, profitera sûrement à plus d'étudiants camerounais, et aura également un effet positif sur le développement de l'industrie des TIC au Cameroun.