Nouveau Féminicide Au Cameroun : Audrey Nguele Victime De Violence Conjugale :: Cameroon

Une tragédie frappe à nouveau le Cameroun avec le décès d'Audrey Nguele, âgée de 17 ans, des suites d'une hémorragie interne, après avoir été sauvagement agressée par son concubin à Diang, dans la région de l'Est du pays. Cette jeune fille, élève au Lycée de Diang, situé à 30 km de Bertoua, a été la cible de violences brutales, qui ont finalement coûté sa vie.

Audrey était la sœur cadette de Patrick Sapack, une figure médiatique. Elle vivait en concubinage avec son partenaire, un homme totalement inconnu de sa famille. Celui-ci avait réussi à convaincre Audrey de quitter son milieu familial pour vivre avec lui, contournant ainsi toutes les réserves familiales.

Le drame s'est joué hier, le 26 novembre 2023, lors d'une dispute entre le couple. Son concubin, décrit comme un homme violent, l'a violemment battue, provoquant chez elle une importante perte de sang. Transportée en urgence à l'hôpital régional de Bertoua, Audrey a reçu cinq poches de sang dans une tentative désespérée de la sauver. Malheureusement, malgré les soins prodigués, elle a succombé à ses blessures tragiques ce matin.

Le responsable de cet acte, dont l'identité reste inconnue pour l'instant, est détenu dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Diang. Cet individu est décrit comme un homme violent, ayant infligé des souffrances terribles à Audrey, entraînant ainsi sa mort prématurée.

Cette nouvelle affaire de féminicide suscite l'indignation et met en lumière une fois de plus la tragédie des violences conjugales qui persistent dans la société. Elle appelle à une réflexion profonde sur les mesures à prendre pour protéger les femmes et les jeunes filles contre de tels actes de violence au sein de leurs foyers.