24h seulement après le déroulement des élections régionales, le politologue Roland EKODO MVENG fait une brève analyse de la participation du PCRN de l'honorable Cabral LIBII à cette consultation électorale.

Pour lui, « le PCRN a essuyé un sans dame électoral ». Le politologue ajoute que si ce parti ne fait pas attention en changeant de discours et de stratégie, il finira en lambeaux et en agonie comme l'UPC, le MDR, l'UNDP et le SDF, les oranges pressées du RDPC. C'est ce qu'il qualifie de « THÉORIE DU ZÔLO'O BAT ÉLECTORAL »

Lisons

« Maintenant que le PCRN a essuyé un sans dame électoral, j'espère qu'il comprendra que le R commence toujours le vote avec deux chefs en diagonales. Il vous a laissé bouffer 5 pions aux législatives parce vous l'avez aidé à masquer sa honte du hold up et parce qu'il vous utilise pour combattre le MRC qu'il craint comme la peste.

Si vous ne changez pas de discours et de stratégie vous finirez en lambeaux et en agonie comme l'UPC, le MDR,l'UNDP et le SDF ses oranges pressées. C'est cela ma théorie du Zôlo'o bat électoral. On t'associe d'abord pour battre et éliminer le vrai prétendant. Et ensuite on te fouette comme un serpent quand tu commences à te prendre des ailes. »