" Même s'il reste une seule personne dans les rues pour appeler à la fin du régime Biya, ce sera moi".

En écoutant cette parole de notre compatriote surnommé le Général WANTO, dans un direct Facebook alors qu'il s'exprimait au cours d'une manifestation anti-Biya, devant une petite dizaine de compatriotes sur la place du Trocadéro à Paris, il m'est revenu à l'esprit cette scène du révolutionnaire Jésus-Christ, venu pour liberer son peuple, et qui se retrouva abandonné avec quelques disciples et auxquels il POSERA, dépité, la question: " Et vous qu'attendez-vous pour partir ?".

L'artiste Longue Longue a chanté que nous devons pas attendre la mort des héros pour les honorer.

Je me plie à ce devoir de reconnaissance contemporaine pour rendre hommage au Général Wanto, le révolutionnaire camerounais de notre génération.

Je sais que ce post va heurter la modestie du Général Wanto, qui n'a jamais voulu la lumière, mais le résultat comme il aime à le dire.

J'ai connu le général Wanto comme tous les étudiants de la grande et unique université de Yaoundé, début des années 1990.

Si je ne me trompe, on l'appelait Général Collin Powell en reference à ce célèbre general, chef d'état major de la grande armée américaine.

Il faisait partie, très jeune, des leaders du mouvement estudiantin appelé Parlement qui demandait l'amélioration des conditions de vie des étudiants et l'instauration de la démocratie au Cameroun.

Il est aussi l'un des fondateurs du CODE, ce mouvement contestataire de la diaspora camerounaise.

C'est dire que le général Wanto, qui n'est pas un militaire ou adepte de la violence, malgré ce titre symbole de la gradation militaire, aura passé la plus grande partie de sa vie, soit 30 années à demander la démocratie, l'alternance et le respect des droits de l'homme dans son pays.

Nous pouvons même dire que le General Wanto est resté le survivant actif de cette equipe, au moment où plusieurs de ses camarades ont abandonné la lutte ou se sont attiédis pour diverses raisons.

C'est cette constance et cette persévérance dans l'idéal de lutte qu'il faut saluer et s' y incliner.

Surtout quand on sait que le pouvoir de Yaoundé n'aura lésiné sur aucun moyen pour taire à jamais ce brave combattant qui n'a ni arme, ni épée pour combattre.

Simplement avec sa voix et ses mains nues.

Le General Wanto aura aussi su résister aux traitrises, infiltrations, séductions de ces nombreux camarades missionnés, pour tuer la flamme de la liberté qui éclaire son âme assoiffée et éprise de liberté.

Le Général Wanto est, de ce fait, malgré la faible médiatisation de son engagement, entré dans le panthéon des révolutionnaires africains de tous les temps. .

30 ans dans un combat, sans relâche, arpentant places, lieux, carrefours, villes, pays, et salles pour crier à la liberté et la démocratie dans son pays !

Mon général, ceux des révolutionnaires qui comme moi, reconnaissent ton dévouement pour la cause juste, nous sommes maintenant au garde à vous, en attendant que tu nous dises : repos.

Cet après-midi au Trocadéro à Paris, ta reaffirmation de ton engagement à aller jusqu'au bout était finalement un espoir pour la libération du Cameroun, en réalité du joug colonial qui tient toutes les manettes, et aussi, une consécration, celle d'un combattant, d'un révolutionnaire qui n'abandonne jamais.

Ton sacrifice pour notre peuple ne sera pas vain.

Un jour, après ces 30 ans de sacrifices, d'exil, interdit de séjour dans ton pays, tu rentreras et cette patrie, à laquelle tu as donné toute ta jeunesse te sera reconnaissante.

Tu y rentreras auréolé du sentiment du travail bien et justement accompli.

Sois fier, preux chevalier du Cameroun !