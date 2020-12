Le Président de la République, Paul BIYA, signait le décret le 7 septembre 2020 qui convoque les collèges électoraux pour l’élection des Conseillers régionaux pour la date du 6 décembre 2020.

Une grande première au Cameroun, la mise en place du Conseil Régional plafonne l'étape ultime des institutions prévues par la Constitution.

C'est dans une ambiance très conviviale que cette tournée a débuté à Nyanon, cet arrondissement qui vient de voir le goudron et le début des travaux du barrage de kikot en 2021 renforcent encore le militantisme du peuple de la grotte de Ngock Lituba.

Le Président de la Commission Départementale Jean Ernest Ngallè Bibehè Masséna et son équipe feront le tour pour rencontrer dans chaque commune les électeurs que sont les conseillers municipaux. Un périple sur les 11 arrondissements que compte le département la Sanaga Maritime. Bien que quatre vingt dix pourcent des mairies du département soient acquis à la cause du parti de la flamme, le chef de la commission veut se rassurer, redynamiser les troupes et piocher dans le camp adverse quelques brebis perdues.

Selon le membre titulaire du comité central, aucune voix ne doit se perdre, il a instruit aux présidents des commissions communales de mettre tout en œuvre afin que même les camarades malades soient transportés dans les bureaux de vote. Partout où il est passé, les conseillers municipaux promettent un vote à 100% au RDPC.

La mise en place du conseil régional va renforcer le processus de décentralisation en autonomisant davantage les populations locales à la gestion des affaires publiques. Aux termes de la Constitution, les conseils régionaux et les communes sont les deux catégories de collectivités territoriales décentralisées que compte le Cameroun.

On comprend donc toute l’importance que revêt le scrutin annoncé après la tenue des élections municipales au mois de février 2020. Ce scrutin vient à point nommé après la promulgation de la loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui prévoit un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.